Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Independiente del Valle presenta reclamo formal a la FEF por errores arbitrales en el empate 2-2 ante Mushuc Runa, solicitando audios del VAR para mayor transparencia.
Independiente del Valle pide audios del VAR y muestra malestar de la actuación de Franklin Congo.
Julio Moreira

Redacción ED.

 Independiente del Valle presentó este lunes 22 de septiembre de 2025 una carta formal dirigida a Néstor Pitana, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).En la misma expresa malestar por el arbitraje de Franklin Congo en el empate 2-2 ante Mushuc Runa en el Estadio Echaleche de Ambato, y solicitando la publicación de los audios del VAR para analizar dos jugadas controvertidas.

En la misiva, el club detalla dos incidencias clave: un offside previo al penal concedido a Mushuc Runa en el minuto 95, que igualó el marcador, y la anulación de un gol de Darwin Guagua en el minuto 102, considerado válido por IDV. Ambas decisiones, revisadas por el VAR, influyeron en el resultado final, según el reclamo.

El partido, correspondiente a la Fecha 29 de la LigaPro 2025, vio a IDV adelantar el marcador con gol de Claudio Spinelli en el minuto 83. Mushuc Runa empató vía penal de Robert Burbano en el 95′, tras revisión VAR por mano de Renato Ibarra. Posteriormente, Guagua anotó el 3-2 en el 102′, pero fue anulado por falta previa detectada en videoarbitraje.

El cuerpo técnico y jugadores de IDV reclamaron intensamente al árbitro al finalizar el encuentro, que se extendió por 12 minutos de adición en el segundo tiempo. La institución enfatiza que respalda el trabajo arbitral general, pero exige claridad para preservar la integridad de la competencia.

Incidente postpartido con Luis Chango

Tras el pitazo final, tensión se desató en el Estadio Echaleche. Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, desde las gradas, se dirigió a jugadores y cuerpo técnico de IDV mientras salían del campo: «Era de traer árbitros brasileros. Ahí sí se robaban el partido. Ahí sí robaban. Árbitros brasileros era de traer», con pulgar arriba en dirección a ellos.

Esto provocó gritos mutuos. Javier Rabanal, entrenador de IDV, respondió: «No sabes nada de fútbol». Los equipos se dirigieron a camerinos sin mayores incidentes, pero el episodio sumó a la polémica. Chango, conocido por declaraciones controvertidas, ha sido sancionado previamente por la FEF por expresiones similares.

La LigaPro 2025, en su fase regular de 30 fechas, clasifica a los seis primeros al hexagonal por el título y cupos a Copas Conmebol. IDV, con 63 puntos tras el empate. Mushuc Runa, con 24 puntos, está último en la tabla.

Contexto del VAR en el fútbol ecuatoriano

El VAR, implementado en la LigaPro desde 2020, busca corregir errores graves, pero ha generado debates por inconsistencias. En 2025, la FEF ha registrado 150 revisiones en 29 fechas, con un 72% de confirmaciones iniciales. Casos similares, como el de Barcelona vs Aucas en Fecha 25, llevaron a reclamos y promesas de mayor transparencia.

Néstor Pitana, exárbitro FIFA argentino incorporado en 2024, dirige la Comisión para profesionalizar el arbitraje. La FEF no ha respondido aún a la carta de IDV, pero el reglamento permite publicar audios a discreción de la Comisión. IDV espera resolución en días, ya que cada punto impacta en clasificaciones para Copa Libertadores 2026.

El torneo, con 16 equipos, distribuye cupos: campeón y subcampeón de hexagonal a fase de grupos de Libertadores; tercero a previa; ganador de Copa Ecuador como Ecuador 4. Sudamericana para cuarto y más. El debate sobre VAR resalta la necesidad de protocolos claros en momentos decisivos.

