Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro 2025 tras empatar ante Libertad

Independiente del Valle se consagró campeón del fútbol ecuatoriano en la LigaPro 2025 este sábado 6 de diciembre. Lo hizo tras empatar de local 1-1 contra Libertad de Loja en el Estadio Banco Guayaquil. Por otra parte Liga de Quito perdió 2-1 ante Orense en Machala. El resultado, combinado con la derrota de su perseguidor inmediato, permitió a los rayados alcanzar 75 puntos y volverse inalcanzables.

Con ello IDV aseguró el título nacional con dos fechas restantes en el hexagonal final. Este logro marca el segundo campeonato nacional para el club tras el obtenido en 2021, en un torneo que premia la consistencia a lo largo de la temporada. Los encuentros, disputados simultáneamente desde las 17h00, generaron expectativa en el país. Independiente del Valle necesitaba al menos un empate y una derrota de Liga de Quito para coronarse de manera anticipada.

Independiente del Valle gritó ¡campeón!

En Quito, el partido inició con dominio local, pero Libertad sorprendió con un gol de media distancia de Yerlin Quiñónez a los 41 minutos. Apenas dos minutos después, el delantero argentino Claudio Spinelli igualó el marcador, sellando el 1-1 que mantuvo la tensión hasta el final. En paralelo, en el estadio 9 de Mayo de Machala, Orense venció 2-1 a Liga de Quito, consolidando la ventaja de los rayados.

Con 75 puntos acumulados en 37 partidos, Independiente del Valle superó ampliamente a Liga de Quito, que se quedó en 65 unidades, y a Barcelona SC con 63. La tabla del hexagonal final refleja el dominio de los rayados, quienes habían llegado a esta jornada con 74 puntos tras una campaña sólida que incluyó subcampeonatos en 2023 y 2024. Con el título llegó también la clasificación de IDV a la Copa Libertadores 2026.

Dos manabitas campeones con IDV

La LigaPro 2025, organizada por la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, consta de una fase regular seguida de un hexagonal final donde los seis mejores equipos compiten por el campeonato. Independiente del Valle lideró desde temprano, destacando por su solidez defensiva y efectividad ofensiva. En temporadas anteriores, el club ha logrado hitos como el subcampeonato de la Libertadores en 2016. También la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, consolidándose como una potencia en el fútbol sudamericano.

Entre los protagonistas del título destacan dos jugadores manabitas: el portovejense Junior Sornoza y el mantense Jordy Alcívar, quien aportó equilibrio en la contención. Sornoza, con experiencia en selecciones nacionales, y Alcívar, formado en las canteras del club, representan el talento regional en esta conquista

El vicecampeonato se definirá entre Liga de Quito y Barcelona SC en las fechas restantes, programadas para los próximos fines de semana. Liga, con 13 títulos históricos, buscaba su decimocuarto título, pero errores defensivos en Machala lo alejaron del objetivo. Barcelona, por su parte, mantiene opciones matemáticas con partidos pendientes. Liga de Quito e IDV tienen un partido pendiente que se jugará en los próximos días.