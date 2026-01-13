Industria, empleo y logística: la agenda que liderará Marcela García tras su reelección en la Cámara de Industrias y Producción de Santo Domingo

La Cámara de Industrias y Producción de Santo Domingo ratificó a Marcela García Sánchez como presidenta, con una agenda enfocada en empleo, logística, capacitación y articulación institucional.

La Cámara de Industrias y Producción de Santo Domingo reeligió a Marcela García Sánchez como presidenta para el período 2026–2030, en Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de fortalecer la representación gremial, el empleo formal y el desarrollo productivo provincial.

Reelección y continuidad gremial

Marcela García Sánchez confirmó que fue reelecta por cuatro años más como presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Santo Domingo, decisión adoptada por los socios del gremio.

La dirigente señaló que la reelección representa un motivo de satisfacción, pero también un compromiso mayor, debido al crecimiento sostenido de la provincia y del sector empresarial.

Actualmente, la Cámara agrupa a 65 empresas formalmente constituidas, consideradas entre las de mayor impacto tributario y comercial de la provincia y la región.

Representación empresarial y empleo formal

Durante su gestión, García destacó que las empresas afiliadas generan más de 3.000 empleos directos y más de 6.000 empleos indirectos, fortaleciendo la cadena de suministro industrial y comercial.

La presidenta explicó que el gremio promueve empleabilidad segura y formal, con impacto directo en la economía local y en la estabilidad laboral de miles de familias.

Además, subrayó que la Cámara trabaja para posicionar a Santo Domingo como un destino comercial y productivo, y no solo como una ciudad de paso.

Visión logística y proyección territorial

Uno de los ejes estratégicos para el nuevo período es consolidar a Santo Domingo como el hub logístico del Ecuador, aprovechando su ubicación geográfica y conectividad vial.

García indicó que esta visión requiere la participación de autoridades, sector privado y ciudadanía, para desarrollar infraestructura, servicios y capacidades logísticas.

Según explicó, la estrategia busca potenciar la competitividad regional y fortalecer el rol de la provincia en el comercio nacional e internacional.

Articulación institucional y convenio municipal

El 13 de enero de 2026, la Cámara firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Santo Domingo, orientado al desarrollo logístico y a la seguridad.

Este acuerdo permitirá ejecutar actividades conjuntas en beneficio de los agremiados y la ciudadanía, reforzando la coordinación público-privada.

García destacó que la articulación con las autoridades locales resulta clave para crear políticas públicas conjuntas que impulsen el desarrollo productivo.

Capacitaciones y comercio exterior

Dentro del plan anual, la Cámara desarrollará capacitaciones en ciberseguridad y comercio exterior entre enero y febrero de 2026.

La institución es el único ente habilitado en la provincia para emitir certificaciones de origen, un requisito clave para procesos de exportación.

Estas actividades serán gratuitas y abiertas a la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer competencias empresariales y facilitar el acceso a mercados internacionales.

Eventos productivos y mirada a largo plazo

García confirmó la continuidad del Foro Tsáchila Business, que se realiza con apoyo municipal y del sector privado.

El encuentro reúne a expositores nacionales e internacionales, quienes abordan temas de planificación, innovación y desarrollo con visión a ocho y diez años.

Según la dirigente, este espacio permite evaluar si las decisiones actuales conducirán a un crecimiento productivo sostenible.

Convocatoria al sector empresarial

Como presidenta reelecta, García extendió una convocatoria abierta a nuevas empresas e industrias para integrarse al gremio.

Reiteró que la Cámara promueve una identidad productiva vinculada a la marca Tsáchila, con estándares formales y responsabilidad social.

Finalmente, afirmó que el respaldo recibido implica elevar el nivel de gestión para ofrecer una representación gremial acorde al sector privado.