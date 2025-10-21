Informe de COREC revela caídas del 70% en ingresos gastronómicos de Imbabura por impacto del paro

El sector restaurantero de Ibarra registró pérdidas superiores al 70% en sus ingresos durante el feriado de octubre, según un informe de la Confederación de Restaurantes del Ecuador (COREC). Diego Vivero, miembro de COREC, presentó estos datos basados en un análisis de Ibarra Turismo Gastronómica (ITG), que indica que el 66,7% de los negocios gastronómicos del área reportaron afectaciones directas. El paro indígena, iniciado el 22 de septiembre de 2025 en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, paralizó la actividad económica en la provincia de Imbabura, afectando a más de la mitad de los establecimientos con caídas drásticas en ventas.

El informe de COREC destaca que estas cifras no son aisladas, sino parte de una tendencia sostenida durante semanas de movilizaciones. Vivero enfatizó: “Esto que vimos en el feriado no es una excepción: es la realidad diaria desde hace semanas”. La “ciudad blanca” de Ibarra, conocida por su potencial turístico y gastronómico, experimentó mesas vacías y fogones inactivos, con el turismo prácticamente inexistente.

Impacto extendido en cantones vecinos

En Otavalo, a solo 21 kilómetros de Ibarra, el golpe económico se estima en 5,3 millones de dólares, afectando no solo a la gastronomía, sino también a la artesanía y el comercio informal. Pese a un acuerdo parcial de reapertura de vías el 15 de octubre, tras diálogos entre dirigentes indígenas y el Gobierno, las pérdidas acumuladas persisten. La icónica Plaza de Ponchos, epicentro del mercado artesanal, registró ventas nulas en septiembre, con puestos vacíos por los bloqueos.

Además, el paro ha generado escasez de insumos básicos, como se vio en supermercados de Ibarra con perchas vacías debido a rutas alternas como Quito-Esmeraldas-San Lorenzo. La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo reporta pérdidas diarias de entre 2 y 2,5 millones de dólares en el sector a nivel nacional, con Imbabura como foco principal.

Efectos en Pichincha y amenazas laborales

La situación se replica en Cayambe, provincia de Pichincha, donde el Comité Empresarial y la Cámara de Turismo cuantifican pérdidas acumuladas en 4,4 millones de dólares, un incremento del 37% entre la primera y cuarta semana del paro. Más de 12.500 empleos directos e indirectos en gastronomía, agricultura y turismo están en riesgo. En Tabacundo, productores lácteos desecharon más de un millón de litros de leche, equivalentes a 600.000 dólares en pérdidas para pequeños ganaderos.

Sin embargo, el informe de COREC advierte que la paciencia del sector tiene límites. Vivero sostuvo: “El Estado y los líderes sociales deben mirar hacia Imbabura, Cayambe y Pedro Moncayo, donde miles de familias viven de la gastronomía, la agricultura y el turismo. Ellos necesitan respaldo, no discursos. Si el Estado no actúa pronto, el adulto puede dejar de pensar como adulto, y las consecuencias serían terribles”.