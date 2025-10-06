Iniciaron las grabaciones en Colombia: Virginia Limongi se estrena como presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador

La manabita Virginia Limongi arribó a Bogotá, Colombia, el pasado sábado 4 de octubre, y este lunes dio inicio a las filmaciones de MasterChef Celebrity Ecuador.

Se trata de un nuevo reto profesional para la Miss Ecuador 2018, quien toma el lugar de la también manabita Érika Vélez.

Virginia Limongi compartió con juezas del reality

A través de un live de TikTok, la presentadora de televisión reveló que la noche de ayer tuvo la oportunidad de cenar con las juezas de la competencia, Irene González y Carolina Sánchez. «Al chef (Jorge) Rausch aún no lo conozco», expresó.

Añadió que se sentía ansiosa por dar inicio a las grabaciones del programa de cocina, especialmente por su vestuario y la reacción del público. «De todas las opciones disponibles, tuve que elegir», dijo Virginia, dejando claro que es la producción del reality quien la provee de ropa, zapatos y accesorios.

Por otra parte, la exreina de belleza expresó que aún no ha compartido con las 23 celebridades ecuatorianas que son parte del elenco del programa. «Ellos viven en otro lugar», expresó.

Ya la mañana de ayer, la diva ecuatoriana publicó varias historias de Instagram, donde se pudo ver la entrada de su camerino, una ramo de flores que le llegó como bienvenida y a ella misma en peinado y maquillaje.

Lejos de su familia

En otro live desarrollado el sábado, Virginia Limongi se mostró conmovida por tener lejos a su hija, quien se sumó a la transmisión. Esto dejó ver que la menor está al cuidado de la familia de la presentadora.

Cabe mencionar que el pasado viernes, su expareja, el brasileño Cézar Augusto, lanzó una polémica pregunta en sus redes sociales: “Si la madre se va de viaje con quién la niña debería quedarse?” y agregó las opciones familiares, amigos o papá.

El estado estuvo acompañado de una fotografía de él y de la hija que tiene en común con la presentadora de televisión. Además, rápidamente recibió respuestas de sus seguidores.

Pese a ello, Virginia ha optado por mantener silencio y no entrar en polémicas con el chico reality.

¿Quiénes son los famosos que integran MasterChef Celebrity Ecuador?

Desde la semana anterior, Teleamazonas anunció de a poco a los famosos que integran la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. En la lista hay actores, deportistas, exreinas de belleza y varios influencers.

El grupo incluye al presentador manabita Carlos Luis Andrade y a la Miss Ecuador Universo 2024, Mara Topic. A continuación, conoce el listado completo:

Monserrath Astudillo, actriz. Frickson Erazo, exfutbolista. Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024. Jorge Campozano, actor e influencer. Giovanna Andrade, actriz. Hugo Quintana. Erika Toa Russo, actriz de Enchufe TV. Ana Paula Buljubasich, cantante e hija de la extinta Anita Buljubasich. Ricardo Perotti, música. Karime Borja, ex reina de Guayaquil. Naykim Tzamarenda, influencer. Fer Guevara (de Las Lolas), cantante. Nexar Gómez, creador de contenido. Carlos Luis Andrade, presentadora de TV. Sebastián Guayasamín, Subcampeón Mundial de Rally Raid. Josh Paredes, influencer. Bastián Napolitano, músico y baterista de Verde 70. Sonia Luna, exreina de Guayaquil y excandidata a Miss Ecuador. Andy Suzuki, influencer. Blanko, cantante. El Jose, influencer. Nicole Pinilla, exreina de Machala y creadora de contenido. Beber Espinoza, triple campeón mundial de kick-boxing.

Al momento no hay fecha para el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador, pero se espera que se dé a finales de año. El programa se graba por completo en Colombia, incluida su final, para su posterior difusión en Teleamazonas y Youtube. (13).