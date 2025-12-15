INSPI refuerza la vigilancia genómica de virus respiratorios ante circulación de influenza A H3N2

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) informó que mantiene una vigilancia permanente de los virus respiratorios que circulan en Ecuador, mediante pruebas PCR en tiempo real y secuenciación genómica, en coordinación con hospitales de la red pública de salud, como parte de las acciones preventivas ante la temporada de mayor incidencia.

El INSPI detalló que el monitoreo se realiza de forma continua a partir de muestras clínicas enviadas desde hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Estas muestras son analizadas en laboratorios especializados que utilizan tecnologías de diagnóstico de vanguardia, lo que permite identificar con precisión los virus respiratorios circulantes.

En relación con la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la institución aclaró que la influenza A (H3N2) presenta un comportamiento estacional en Ecuador, como ocurre habitualmente durante los meses de mayor circulación de infecciones respiratorias.

No obstante, el INSPI indicó que ha intensificado el análisis genómico debido a la identificación internacional del subclado K de la influenza A (H3N2), cuya presencia ha sido reportada recientemente en Europa y en varios países del este de Asia.

Refuerzo de la secuenciación genómica

Ante este escenario, el INSPI informó que ha fortalecido los procesos de secuenciación genómica en todos los casos positivos de influenza A (H3N2) detectados a nivel nacional. El objetivo es identificar oportunamente los subclados circulantes y evaluar posibles variaciones genéticas del virus.

Este tipo de vigilancia permite a las autoridades sanitarias anticiparse a cambios en el comportamiento viral, evaluar riesgos epidemiológicos y orientar decisiones en materia de prevención, control y respuesta sanitaria.

La institución precisó que, hasta el momento, no se ha reportado una circulación inusual del subclado K en Ecuador, pero se mantiene el monitoreo constante como parte de los protocolos establecidos.

Monitoreo de otros virus respiratorios

Además de la influenza, el INSPI confirmó que mantiene activa la vigilancia genómica de otros virus respiratorios, entre ellos el SARS-CoV-2 y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), patógenos que suelen incrementar su presencia durante la temporada invernal y en los últimos meses del año.

La información generada por estos análisis el Ministerio de Salud Pública (MSP) la comparte de manera periódica. Esto con el fin de apoyar la toma de decisiones oportunas en políticas de salud, campañas preventivas y manejo de servicios hospitalarios.

El INSPI destacó que la vigilancia integrada de virus respiratorios es clave para detectar brotes tempranos, monitorear la evolución de las enfermedades y proteger a los grupos más vulnerables.

Llamado a la vacunación en diciembre

Diciembre es considerado un mes de alta incidencia de enfermedades respiratorias. Esto debido a factores como cambios climáticos, aglomeraciones y movilidad poblacional. En este contexto, el INSPI reiteró el llamado a la vacunación contra la influenza, especialmente dirigido a grupos prioritarios.

Entre estos grupos se encuentran niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal de salud, para quienes la vacunación representa una medida efectiva de prevención frente a complicaciones graves.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna contra la influenza reduce el riesgo de hospitalizaciones y fallecimientos, y contribuye a disminuir la presión sobre el sistema de salud.

Capacidad operativa y respaldo técnico

El INSPI informó que sus laboratorios se encuentran plenamente operativos, equipados con tecnología moderna y personal especializado, lo que garantiza la continuidad de los análisis diagnósticos y genómicos.

La institución señaló que trabaja de manera constante para ofrecer información confiable, oportuna y basada en evidencia científica, reforzando el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Asimismo, reiteró que la cooperación con organismos internacionales y redes regionales de vigilancia permite mantener actualizados los protocolos y fortalecer la respuesta frente a amenazas sanitarias emergentes.

Contexto regional y prevención

La circulación de virus respiratorios es un fenómeno global que presenta variaciones regionales. En este marco, el INSPI subrayó la importancia de mantener medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarilla en casos de síntomas respiratorios.

Las autoridades sanitarias indicaron que la vigilancia genómica no solo permite detectar variantes, sino también comprender la dinámica de transmisión y mejorar las estrategias de control a nivel nacional.

El INSPI continuará informando sobre los resultados del monitoreo y recordó a la ciudadanía que ante síntomas respiratorios es fundamental acudir a los servicios de salud y evitar la automedicación.