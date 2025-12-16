Instagram, ahora también en el televisor para ver los ‘reels’ con amigos

Instagram lanzó una nueva aplicación para Fire TV con la que permite llevar sus ‘reels’ (videos cortos) a una pantalla más grande, para verlos con los amigos o en familia.

La nueva función de Instagram

Instagram para TV es una nueva aplicación que busca incentivar el visionado de vídeos cortos en una pantalla más grande y con amigos, como una alternativa a la experiencia individual en la pantalla del móvil.

Está disponible por el momento solo para Fire TV de Amazon, en una prueba que Meta inició en Estados Unidos este martes, como informa en un comunicado compartido en su blog de noticias. La intención es llevarlo a más mercados en un futuro.

En un primer momento, los usuarios verán que los ‘reels’ aparecen agrupados por canales según sus intereses, y cuando quieran uno en concreto, este se reproducirá automáticamente y con sonido.

Así funciona

Esta aplicación se puede descargar directamente de la App Store de Amazon. Los usuarios pueden vincular hasta cinco cuentas diferentes de Instagram, e incluso crear en el momento una cuenta separada solo para usar en Instagram para TV.

La compañía pretende ampliar también las funciones que ofrece, entre las que cita usar el celular como si fuera un mando a distancia para navegar por la interfaz, compartir los ‘feeds’ con amigos y facilitar la forma de ponerse al día con los creadores de contenido favoritos.

Desde Instagram indicaron que al tratarse de una experiencia grupal y familiar, los ‘reels’ que se muestran en la prueba tienen todos una clasificación PG-13. Es decir, la misma que guía los contenidos de las cuentas para adolescentes. Asimismo, se mantienen las limitaciones y los controles parentales para los adolescentes.

Instagram: Un universo visual

Instagram, lanzada en 2010 y adquirida por Meta (antes Facebook), es una de las redes sociales más influyentes a nivel global. Su éxito radica en ser una plataforma fundamentalmente visual, donde las imágenes y los videos cortos (Reels) son el contenido principal.

Inicialmente centrada en compartir fotografías cuadradas con filtros, ha evolucionado enormemente. Hoy, permite a los usuarios compartir su vida diaria a través de Stories que desaparecen en 24 horas. Así como realizar transmisiones en vivo y utilizar la pestaña Explorar para descubrir nuevos contenidos.

Es una herramienta clave para marcas y creadores de contenido (influencers), quienes la utilizan para promocionar productos, construir comunidades y monetizar su presencia. Su enfoque en el atractivo estético y la interacción la mantiene como un pilar en el panorama digital.