Instagram reorganiza las pestañas para priorizar reels y mensajes directos

Instagram reorganizó la interfaz de usuario de la aplicación móvil para adaptar el orden de las pestañas al uso que le dan los usuarios, priorizando los vídeos reels y los mensajes directos.

Así se verá Instagram ahora

La compañía tecnológica inició las pruebas de una nueva vista de las pestañas, que mantiene las Historias y el ‘feed’ en primer lugar, pero que adelanta a una segunda posición los ‘reels’ y a la tercera, los mensajes directos, en detrimento de la búsqueda.

Esta reorganización responde a la intención de priorizar «lo que la gente usa más», según indicó el responsable de Instagram, Adam Mosseri.

El hombre detalló en su perfil de Threads que «cada vez más son ‘reels’ y mensajes directos».

Agiliza el movimiento entre pestañas

Junto a este cambio de orden de las pestañas en la interfaz de usuario para móvil, Instagram también ha incorporado la posibilidad de deslizar la pantalla a derecha o izquieda para moverse entre pestañas.

Por el momento, no es un cambio definitivo. Sino que forma parte de una prueba opcional a la que se pueden unir los usuarios de Instagram, para que puedan adaptarse a él antes de su lanzamiento oficial.

No se confirmó desde cuando estará disponible para los usuarios a nivel mundial.

Instagram tiene más de 2.000 millones de usuarios

Instagram surgió el 6 de octubre de 2010 en San Francisco, creado por Kevin Systrom y Mike Krieger, dos ingenieros de software egresados de Stanford. Inicialmente concebido como Burbn, una app para compartir ubicaciones y planes, pivotó hacia la fotografía móvil tras identificar el potencial de las imágenes.

La primera publicación fue una foto del perro de Systrom en una playa mexicana, editada con un filtro. Lanzada solo para iOS, limitaba las fotos a formato cuadrado de 640 píxeles, emulando Polaroid, y ganó el premio a «App del Año» de Apple en su debut.

Su popularidad explotó rápidamente: en 24 horas, sumó 25.000 usuarios; en dos meses, 1 millón; y en un año, 10 millones. La versión para Android en abril de 2012 generó 1 millón de descargas en un día, atrayendo la atención de Facebook, que la adquirió por 1.000 millones de dólares días después.

Hitos clave incluyen los hashtags en 2011, videos cortos en 2013, Stories en 2016 (inspiradas en Snapchat), y Reels en 2020 para competir con TikTok. Estos impulsaron su evolución de red fotográfica a plataforma multimedia, con ingresos publicitarios de 70.900 millones de dólares en 2024.

Hoy, Instagram cuenta con 2.000 millones de usuarios activos mensuales en 2024, proyectando 2.440 millones para 2025, representando el 31,2% de los internautas globales. India lidera con 362 millones, seguida de EE.UU. (169 millones) y Brasil (140 millones). El 67% de usuarios tiene 34 años o menos, y el 80% sigue al menos una cuenta de negocio. Su engagement oscila entre 2-7%, superior a Facebook (0,10-1,5%), consolidándola como la red de mayor crecimiento anual (70 millones de nuevos usuarios desde 2020).