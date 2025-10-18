COMUNIDAD POR USD 1
Portoviejo
Sociedad

Instituciones participaron de desfile por los 205 de Independencia de Portoviejo

El recorrido abarcó la avenida Urbina, desde su intersección con la calle Atanasio Santos hasta el estadio Reales Tamarindos.
Instituciones educativas participaron del evento.
Kathya Mero

Kathya Mero

Más de 60 delegaciones de instituciones públicas y privadas participaron la mañana de este sábado 18 de octubre en el desfile cívico por la conmemoración de la independencia de Portoviejo, capital de Manabí. El evento, que inició a las 08:00 en la gasolinera Universitaria, en la calle Atanasio Saltos, recorrió más de dos kilómetros hasta la calle Los Amigos, frente al estadio Reales Tamarindos, finalizando a las 13:00. Autoridades como el prefecto Leonardo Orlando y el alcalde Javier Pincay encabezaron el acto, que reunió a miles de ciudadanos.

El desfile, organizado por el municipio, contó con la participación de instituciones educativas como la Unidad Educativa Pueblo Nuevo, el Colegio Abdón Calderón y la Unidad Educativa Olmedo, además de agrupaciones como la Asociación de Chalecos Azules, Tíntales Band y el Club de Bicicletas Clásicas. Cuatro jóvenes de Alemania y Francia, parte del programa de intercambio de Rotary Internacional, también desfilaron, compartiendo su experiencia en la ciudad.

Medidas de seguridad y organización

Para garantizar la seguridad, el municipio desplegó un contingente de 600 personas, incluyendo personal municipal, agentes de control, bomberos, Cruz Roja y policía .Previamente  Jorge Soledispa Suárez, director de cultura, patrimonio y turismo del municipio de Portoviejo indicó “Se dispusieron dos ambulancias de los bomberos y dos de la Cruz Roja”. Asimismo, se instaló una tarima para 350 autoridades, dos carpas para grupos de atención prioritaria y 25 carpas para espectadores en el parterre central de la avenida Urbina.

El recorrido abarcó la avenida Urbina, desde su intersección con la calle Atanasio Santos hasta el estadio Reales Tamarindos. Para facilitar el desarrollo del evento, la avenida fue cerrada desde las 06:00, y personal de Portovial reguló el tráfico en puntos estratégicos.

El desfile es una tradición

El desfile es parte de las celebraciones anuales por la independencia de Portoviejo, que conmemora su emancipación el 18 de octubre de 1820. Este evento cívico busca fortalecer la identidad local y promover la participación de instituciones educativas, culturales y sociales. La inclusión de estudiantes internacionales destacó la proyección global de la ciudad, que fomenta intercambios culturales a través de programas como el de Rotary Internacional.

En años anteriores, el desfile ha reunido a un número similar de delegaciones, consolidándose como una de las principales actividades cívicas de Manabí. En 2024, por ejemplo, el evento contó con 55 instituciones, según registros municipales, y este año el aumento a 60 delegaciones refleja el creciente interés de la comunidad. La organización logística, con énfasis en la seguridad y el orden, permitió que el evento transcurriera sin incidentes relevantes.

Impacto en la Comunidad

Miles de portovejenses se congregaron a lo largo del recorrido para apoyar a las delegaciones, que incluyeron presentaciones culturales y cívicas. La presencia de bandas musicales, como Tíntales Band, y de agrupaciones tradicionales, como el Club de Bicicletas Clásicas, añadió color y dinamismo al evento. La participación de jóvenes extranjeros resaltó el carácter inclusivo del desfile, que no solo celebra la historia de Portoviejo, sino también su apertura al mundo.

