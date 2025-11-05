Inter de Milán camina firme hacia octavos de final tras victoria ante Kairat Almaty

Inter de Milán derrotó 2-1 al Kairat Almaty este 5 de noviembre de 2025 en el Giuseppe Meazza, Italia, por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, con goles de Lautaro Martínez y Carlos Augusto que mantienen a los italianos con pleno de victorias en el torneo y en la lucha por los octavos de final.

Lautaro Martínez domina la primera mitad

El argentino Lautaro Martínez fue protagonista absoluto en la primera parte, probando varias veces al portero y finalmente marcando el 1-0 al borde del descanso tras varios intentos y aprovechando los rebotes en el área. El Inter dominó el juego, pese a la amenaza y al disparo al travesaño de Satpayev que puso en alerta a la afición.

Empate y gol decisivo en la segunda mitad

En el segundo tiempo, Chivu sorprendió sustituyendo a Lautaro para dar ingreso a Yoan Bonny. El Kairat igualó con un cabezazo de Ofri Arad tras un córner, complicando a los locales. Sin embargo, el Inter reaccionó rápido y Carlos Augusto marcó el 2-1 definiendo con un disparo cruzado luego de una excelente jugada colectiva, asegurando la victoria.

El Inter siguió presionando, con ocasiones para aumentar la diferencia, destacando también intervenciones clave del portero Temirlan Anarbekov. La defensa local mantuvo la concentración y no permitió más goles, logrando que el equipo se mantenga fuerte en el liderato junto a Bayern y Arsenal.

Contexto y próximos retos

Con esta victoria, Inter de Milán suma 12 puntos y se mantiene en tercera posición del grupo. El equipo de Cristian Chivu continúa con paso firme y se acerca a los octavos de final, mientras el Kairat Almaty lucha en las últimas posiciones. En la próxima jornada, el Inter visitará a Bayern Múnich, en un encuentro crucial para su permanencia en la élite del fútbol europeo.

Leverkusen celebra triunfo clave

Por otro lado, Bayer Leverkusen firmó un vital primer triunfo gracias al gol de Patrik Schick en el 0-1 al Benfica. El delantero checo anotó el único tanto del partido, asegurando tres puntos esenciales para las aspiraciones del equipo alemán.

Atalanta gana en drama final

Mientras que el Atalanta (7 puntos) se llevó la victoria en un dramático final contra el Olympique de Marsella (3 puntos y fuera del ‘Top 24′). Lazar Samardzic hizo el tanto de la victoria italiana en el 90’, mientras los franceses reclamaban penalti en el otro área que no concedió el árbitro español José María Sánchez Martínez. Marsella tiene 3 unidades y está en el puesto 25.

Galatasaray arrolla con triplete de Osimhen

Por otro lado, el Galatasaray sumó su tercer triunfo en la Champions League. El veterano portero local Remko Pasveer fue el protagonista del primer tiempo, pero Víctor Osimhen no paró hasta encontrar su gol e irse hasta el triplete a los 59′ con otros dos de penalti. a los 66′ y 78′ El ariete nigeriano, con seis goles como máximo artillero de la Champions, alargó la buena dinámica turca ante el colista neerlandés.

Newcastle domina a Athletic

En cambio, Newcastle venció 2-0 a Athletic en el St. James’ Park. Los goles fueron anotados por Dan Burn a los 11′, y Joelinton a los 49′. Con este resultado, Newcastle sumó 9 puntos y está sexto en la tabla, mientras que Athletic tiene 3 puntos y está en el puesto 27. Newcastle se medirá al Olympique de Marsella en la próxima fecha, y Athletic al Sparta Praga.