Intermitencias en el sistema de la ANT: ¿Qué trámites no funcionan en la ATM de Guayaquil?

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil activó protocolos de contingencia este 6 de noviembre de 2025 ante intermitencias masivas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Conductores reportaron demoras y suspensiones en servicios esenciales, lo que generó caos en centros de atención y afectó a miles de usuarios.

Expertos en movilidad urbana alertan que estas fallas repetidas exponen vulnerabilidades crónicas en la infraestructura digital nacional. La ATM detalló que solo cinco trámites permanecen operativos en los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV): duplicado de placas, canje de placas de papel por plásticas provisionales, prechequeo vehicular, transferencia de dominio (solo recepción de documentos) y revisión técnica vehicular exclusiva con turno agendado.

Por otro lado, procedimientos clave como bloqueo y desbloqueo de vehículos, duplicado de matrícula, emisión de matrícula por primera vez y certificado único vehicular quedan inhabilitados indefinidamente. La entidad municipal enfatizó que la interconexión obligatoria con la ANT impide validar datos en tiempo real, paralizando estas operaciones.

Problemas también en línea

Además, los servicios en línea del portal www.atm.gob.ec sufren interrupciones constantes. Usuarios intentan acceder a consultas de multas o turnos, pero el sistema colapsa frecuentemente. La ATM advirtió que sanciones por infracciones del COIP generadas ahora no se reflejan inmediatamente, aunque se registran y aparecerán al restaurarse la plataforma.

Esta crisis no surge de forma aislada. Antecedentes revelan un patrón preocupante: el 25 de octubre de 2025, la ATM suspendió trámites similares por idénticas fallas en la ANT, afectando duplicados y matriculaciones iniciales. Días antes, el 18 de octubre, limitaron la atención solo a revisiones agendadas tras interrupciones vinculadas a proveedores externos.

Sin embargo, los problemas sistémicos datan de meses atrás. En junio de 2025, mantenimientos en el sistema Axis de la ANT provocaron suspensiones nacionales, extendiendo la validez de licencias caducadas hasta julio y exonerando multas por calendarización en Quito y otras ciudades. Datos oficiales indican que Guayaquil maneja alrededor de 700.000 vehículos matriculados anualmente, con picos de 5.000 trámites diarios en temporada alta.

Impactos en la economía en Guayaquil

Por consiguiente, estas intermitencias impactan la economía local. Talleres mecánicos reportan caídas del 40% en prechequeos, mientras conductores pierden jornadas laborales esperando resoluciones. La ATM agradece la paciencia y promete restablecimiento total una vez la ANT normalice operaciones, aunque no fija plazos.

En paralelo, medios nacionales destacan la recurrencia y coinciden en que las fallas de octubre se repiten en noviembre, evidenciando falta de inversión en robustez tecnológica. Expertos proponen migración a sistemas descentralizados para GADs como Guayaquil, que ya opera plataforma propia para revisiones.

No obstante, la dependencia de la base de datos nacional persiste. La ANT enfrenta críticas por no prevenir estos colapsos, pese a resoluciones previas declarando emergencia en sistemas desde 2021. Usuarios exigen soluciones permanentes para evitar parálisis recurrentes.