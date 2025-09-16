Inusual hallazgo en Babahoyo: taxista descubre culebra escondida en su vehículo

Un taxista de la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, se llevó una sorpresa inesperada al iniciar su jornada laboral. Esto sucedió cuando encontró una culebra escondida en la gaveta donde guarda su dinero. Esto se reportó en redes sociales y fue confirmado por allegados al gremio de transportistas.

Reptil en la “caja”: susto matutino para un conductor

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este martes 16 de septiembre. En ese momento, el conductor —cuya identidad no ha sido revelada— revisaba la gaveta inferior del tablero. Este espacio lo utiliza para guardar el dinero recaudado de sus servicios diarios.

Al abrirla, se encontró con la presencia de una culebra viva, provocando un susto monumental. El conductor logró mantener la calma y retirarse del vehículo sin incidentes. Luego, solicitó ayuda para retirar al animal sin poner en riesgo su seguridad ni la de terceros.

Aunque el animal no representaba una amenaza letal, el momento generó alarma entre sus compañeros de trabajo. Por ello, lo acompañaron a revisar el vehículo y asegurarse de que no hubiese más reptiles escondidos.

Una “guardiana de la caja” inesperada

El taxista, una vez pasado el susto, tomó el episodio con algo de humor. Comentó entre sus colegas que por lo menos “la guardiana de la caja” le aseguró que nadie más tocaría su recaudación.

El suceso fue compartido informalmente por otros miembros del gremio de taxis locales. Esto generó comentarios jocosos. Sin embargo, también hubo llamados a revisar los vehículos antes de iniciar cada jornada, especialmente en zonas con presencia de vegetación cercana.

Recomendaciones y antecedentes

Si bien no es común que reptiles como culebras ingresen a vehículos urbanos, las temperaturas elevadas o la búsqueda de refugio en espacios oscuros pueden explicar su aparición. Esto es especialmente cierto en regiones cálidas y húmedas como Los Ríos.

Expertos en manejo de fauna recomiendan:

Revisar zonas ocultas del vehículo , especialmente si ha estado estacionado cerca de áreas verdes.

, especialmente si ha estado estacionado cerca de áreas verdes. No manipular al animal si no se tiene experiencia; lo mejor es contactar a personal especializado.

si no se tiene experiencia; lo mejor es contactar a personal especializado. Mantener el vehículo limpio y cerrado, sobre todo en temporadas de lluvias o calor.

Este tipo de incidentes, aunque raros, sirven como recordatorio de la proximidad entre el entorno urbano y la fauna silvestre, que en ocasiones puede buscar refugio en espacios inesperados.

Un susto con final seguro

Afortunadamente, el taxista no sufrió heridas y el reptil fue retirado sin causar daño. El gremio de taxistas en Babahoyo ha difundido el caso como una anécdota preventiva. Esto motiva a otros conductores a inspeccionar sus unidades antes de operar.

El incidente quedó como un susto pasajero, pero no deja de ser una historia insólita sobre cómo un día de trabajo puede empezar con una serpiente en lugar de un primer pasajero.