Investigación por asesinato de Mario Pineida apunta a seguimiento previo del atacante; esto dijo el ministro del Interior

Las investigaciones por el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida avanzan con nuevos elementos que apuntan a un seguimiento previo al ataque. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, quien reiteró el llamado a la prudencia mientras continúan las pericias técnicas.

El funcionario explicó que una persona resultó aprehendida por su presunta participación en el crimen y que los datos recabados por las unidades de inteligencia resultan relevantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

Según información preliminar, el sospechoso habría seguido el vehículo en el que se movilizaba Pineida desde un trayecto anterior hasta el punto donde se ejecutó el ataque armado. Ese indicio resulta clave para establecer responsabilidades.

Piden prudencia por caso Pineida

Reimberg insistió en que, por ahora, no corresponde atribuir el crimen a un móvil específico. Recordó que alrededor del fútbol confluyen múltiples problemáticas, como las apuestas ilegales, aunque aclaró que ninguna hipótesis puede darse por cierta sin respaldo investigativo.

El asesinato de Mario Pineida se registró la tarde del miércoles 17 de diciembre en una zona comercial del sector Samanes 4, en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió en los exteriores de una carnicería ubicada en la avenida Isidro Ayora.

El oriundo de Santo Domingo llegó al lugar acompañado por dos mujeres cuando sujetos armados, que se movilizaban en motocicletas, abrieron fuego de forma directa. El ataque contra Pineida generó pánico entre transeúntes y comerciantes del sector.

Detenidos por el asesinato

En el sitio murieron el futbolista, de 33 años, y Guisella Fernández Ramírez, ciudadana peruana de 39 años. Una tercera persona resultó herida y recibió atención médica inmediata.

Días después del crimen, las autoridades confirmaron la aprehensión de dos ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con el caso. Se trata de Cristhian P. G., de 21 años, con antecedentes por asociación ilícita, y Jimery P., de 24, sin registros policiales previos. La primera detención se produjo este miércoles tras un operativo que permitió vincular a uno de los sospechosos con el vehículo utilizado para seguir al deportista antes del atentado.

La Fiscalía General del Estado inició el proceso de formulación de cargos, con base en informes de Criminalística que ubican a los detenidos en la ruta usada para interceptar a Pineida. El caso permanece en investigación. (37).