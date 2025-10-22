COMUNIDAD POR USD 1
Hace 4 meses
Investigación por presunta asociación ilícita deja seis detenidos, entre ellos tres funcionarios de la ATM en Guayaquil

La Fiscalía detuvo a seis personas en una investigación por presunta asociación ilícita vinculada a un grupo criminal, según el ministro del Interior.
3 minutos de lectura
Seis personas resultaron detenidas en Guayaquil la madrugada de este miércoles 22 de octubre en el marco de una investigación de presunta asociación ilícita. Entre los aprehendidos están una procuradora de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de ese cantón y dos agentes uniformados de la institución.

La investigación, que inició hace cuatro meses, derivó en un operativo simultáneo en las oficinas de la ATM y en la Unidad Judicial Florida Norte. A los detenidos los trasladaron al Complejo Judicial Norte, donde la Fiscalía presentará cargos en las próximas horas.

John Reimberg, ministro del Interior, afirmó que dentro de la ATM opera una estructura vinculada al grupo delictivo Chone Killers. “Se ha encontrado que existe un delito de asociación ilícita para tráfico de influencias, cohecho, intimidación, evasión, falsificación de documentos y usurpación de funciones, en asociación al grupo criminal organizado Chone Killers”, afirmó.

Investigación deja primero detenidos

El ministro explicó que el presunto cabecilla fingía ser abogado para manipular documentos con la colaboración de la procuradora de la ATM. El objetivo era evitar que personas detenidas durante operativos de tránsito sean trasladadas a los centros penitenciarios, alterando así los procedimientos judiciales.

Junto a los funcionarios públicos también quedaron detenidos dos abogados que habrían trabajado anteriormente en la agencia. Según Reimberg, los dos agentes de tránsito aún se encontraban activos dentro de la institución al momento del operativo.

El ministro añadió un detalle que generó inquietud en el Municipio de Guayaquil: la procuradora detenida es exesposa del actual jefe de compras públicas del Cabildo. “Por más que sea una expareja, esa relación debe investigarse a fondo”, sostuvo Reimberg. Además, exigió al alcalde Aquiles Álvarez revisar el personal del Municipio y sus entidades adscritas. “Es necesario depurar las instituciones locales. No puede haber espacio para el crimen organizado dentro del aparato público”, enfatizó.

Por su parte, la ATM informó que recopila la documentación necesaria antes de emitir un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, la Fiscalía indaga presuntas irregularidades en partes de aprehensión y sentencias que habrían beneficiado a infractores de tránsito, evitando su ingreso a prisión. La audiencia de formulación de cargos se llevará a cabo en las próximas horas. Se prevé que la autoridad judicial defina las medidas cautelares para los seis implicados en esta investigación.

