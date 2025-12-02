¡Irá al Miss World 2026!: Una mujer abiertamente lesbiana gana el Miss Inglaterra por primera vez

La estudiante de teatro musical Grace Richardson, de 20 años, fue coronada como Miss Inglaterra el pasado 21 de noviembre de 2025, en el Grand Station de Wolverhampton.

Más allá de su triunfo, su historia ha captado la atención de medios de comunicación globales al ser la primera mujer abiertamente lesbiana en ganar este certamen de belleza.

Durante su camino a la corona, la joven contó cómo el ‘salir del clóset’ marcó un antes y un después en su vida.

La nueva Miss Inglaterra sobrevivió al acoso escolar

Richardson, originaria de Leicester, representó a los East Midlands tras ganar Miss Leicestershire 2024 y Miss East Midlands 2025.

En una entrevista con CNN, la beldad expresó: “Me siento increíblemente empoderada. Me ha demostrado que con resiliencia y determinación realmente puedes lograr tus sueños”.

La reina de belleza, quien salió del clóset a los 15 años durante la pandemia de COVID-19, contó que enfrentó bullying (acoso escolar) homofóbico en la escuela, incluyendo insultos y burlas por su delgadez y orientación sexual. “Mi historia de salir del clóset no fue la más fácil. Mis amigos cercanos y familia fueron muy solidarios, pero mis pares en la escuela no”, relató.

Compartió su historia en la competencia

Richardson había decidido no hablar sobre su orientación sexual en el reinado. Sin embargo, durante la ronda de entrevistas, los jueces preguntaron sobre desafíos superados y optó por hablar sobre el anuncio de su homosexualidad. “Lo primero que me vino a la mente fue mi historia de salir del clóset. Es una gran parte de mi pasado y quise compartir mi desarrollo como persona”, explicó a CNN.

La modelo a tiempo parcial enfatizó que su sexualidad no afecta su rol, pero su apertura la normaliza: “Son estas historias las que nos hacen únicos a cada uno. Hablar tan abiertamente sobre ello significa que la idea de una mujer gay en un rol como el mío se normalizará mucho más”, precisó.

Inspiración para generaciones futuras

La nueva Miss Inglaterra aspira a usar la plataforma para inspirar. “Saber que ahora tengo la oportunidad de usar esta plataforma para hacer una diferencia en nuestro mundo e inspirar a las generaciones más jóvenes me hace sentir más fuerte que nunca”, afirmó. Espera motivar a mujeres a “usar su voz para crear un impacto positivo, sin vivir con miedo”.

Richardson se siente “en shock” por la victoria entre 12 finalistas. “Había muchas chicas increíbles y todas merecían ganar”, dijo a Express & Star.

Será Inglaterra en el Miss World 2026

Como Miss Inglaterra, Richardson competirá en el certamen Miss World (Miss Mundo) en 2026, donde podría convertirse en la primera británica ganadora desde 1983.

El evento, que enfatiza inteligencia, talento y filantropía, alineará con sus metas de defensa LGBTQ+.

Grace Richardson, quien se identifica como lesbiana, busca desmantelar estereotipos sobre mujeres gay en la belleza. Su victoria resalta la evolución de Miss Inglaterra hacia mayor inclusión, aunque persisten debates sobre la modernización de estos certámenes.