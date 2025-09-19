Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

La modelo venezolana Isabella Ladera interpuso una demanda civil contra el cantante colombiano Beéle, el reciente 15 de septiembre en el Condado de Miami-Dade, Florida, por la filtración de videos íntimos en los que ambos aparecen.

El caso surgió tras la viralización del material el pasado 7 de septiembre, a través de una cuenta de WhatsApp, llegando a otras plataformas sociales y sitios web.

Isabella Ladera quiere una indemnización

Según se informó, la influencer está buscando una indemnización superior a USD 50.000 por invasión de privacidad, acoso sexual cibernético y angustia emocional.

Isabella Ladera, de 24 años, alega que eliminó los videos de su dispositivo en 2024 a solicitud de Beéle, pero el artista, cuyo nombre real es Brandon De Jesús López Orozco, se negó a hacerlo pese a sus peticiones.

La relación entre Ladera y Beéle, que comenzó en 2023 y terminó en marzo de 2025 tras varias reconciliaciones, incluyó la grabación de encuentros íntimos a petición del cantante, con la promesa de confidencialidad.

Tras el escándalo, la venezolana aseguró que en junio fue alertada por terceros sobre la posible divulgación, la cual no pudo impedir.

Detalles de la demanda y cargos

La demanda, presentada por el bufete The Hachar Law Group, acusa a Beéle de publicar intencionalmente los videos o compartirlos con terceros que los difundieron.

Los cargos incluyen invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.

Ladera describe en el expediente judicial que el impacto de la filtración ha afectado su vida personal y profesional, generando un «severo daño emocional» y exposición no consentida en plataformas digitales.

Su equipo legal enfatizó que el incidente no forma parte de ninguna estrategia de marketing y busca responsabilizar a todos los involucrados.

El 7 de septiembre de 2025, el video se volvió viral en redes sociales, generando tendencias en X y debates sobre consentimiento digital. Ladera había anunciado acciones legales el 9 de septiembre de 2025, confirmando que solo dos personas tenían acceso al material: ella y Beéle.

Respuesta de Beéle y contexto legal

Previo a la demanda, Beéle negó cualquier participación en la difusión mediante un comunicado público. Incluso, afirmó que tomaría medidas legales contra los responsables de compartir el contenido.

Su equipo no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre la acción legal de Isabella Ladera.

En Estados Unidos, leyes como la Violence Against Women Act y regulaciones estatales de Florida protegen contra el «revenge porn», con penas que incluyen multas y prisión.

La demanda exige compensación por daños y la destrucción de cualquier copia restante del material.