COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Medio Oriente

Israel confirma que Hamás entregó a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, pero reclama que son 28 y acusa de incumplir acuerdo

De los 28 cuerpos solo han recibido cuatro y piden que Hamás entregue el resto, como reza en un acuerdo.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Israel confirma que Hamás entregó a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, pero reclama que son 28 y acusa de incumplir acuerdo
Israel confirma que Hamás entregó a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, pero reclama que son 28 y acusa de incumplir acuerdo

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

El Ejército de Israel confirmó este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de los cuatro rehenes fallecidos. Estos serán trasladados a territorio israelí desde la Franja de Gaza. Esto ocurre en virtud del acuerdo de alto el fuego y cuya entrega ha comprometido Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detallaron que Cruz Roja ya ha entregado a las autoridades israelíes los restos mortales de dos de los rehenes. Los cuerpos resulltaron trasladados poco antes por los equipos humanitarios. Esto ocurrió desde el sur del enclave al punto de encuentro con los militares del Ejército.

Poco después, la autoridad castrense confirmó que los otros dos cuerpos de rehenes fallecidos pasaron a manos de los equipos de Cruz Roja por parte de la milicia palestina. Estos serán transferidos a las tropas israelíes en Gaza en las próximas horas.

Israel pide cumplir acuerdo

Las autoridades israelíes tienen previsto celebrar una breve ceremonia presidida por un rabino militar. Esto será una vez que inspeccionen los cuatro ataúdes. «Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos», ha señalado en un comunicado. Se refiere a los 24 cuerpos de israelíes que seguirían en el territorio gazatí.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, detallaron que los cuatro cuerpos sin vida que entregaría a lo largo de la jornada serían los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez. Este último fue un comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha acusado este lunes a Hamás de incumplir el acuerdo formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Confirmaron solo la entrega de cuatro cuerpos de los 28 que permanecen bajo su poder.

«El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos», dijo el ministro en su cuenta de X. Advirtió que «cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia».

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo hacer hamburguesas de pollo perfectas en casa

Israel confirma que Hamás entregó a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, pero reclama que son 28 y acusa de incumplir acuerdo

Nicolás Maduro llama «bruja demoníaca» a María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025

‘Chito’ Vera frente al canadiense Aiemann Zahabi: «Esta pelea es todo o nada»

¡Ecuador en Bombo 2! La clave para un grupo favorable en el Mundial 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo hacer hamburguesas de pollo perfectas en casa

Israel confirma que Hamás entregó a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, pero reclama que son 28 y acusa de incumplir acuerdo

Nicolás Maduro llama «bruja demoníaca» a María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025

‘Chito’ Vera frente al canadiense Aiemann Zahabi: «Esta pelea es todo o nada»

¡Ecuador en Bombo 2! La clave para un grupo favorable en el Mundial 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo hacer hamburguesas de pollo perfectas en casa

Nicolás Maduro llama «bruja demoníaca» a María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025

‘Chito’ Vera frente al canadiense Aiemann Zahabi: «Esta pelea es todo o nada»

¡Ecuador en Bombo 2! La clave para un grupo favorable en el Mundial 2026

Macabro hallazgo: Ocho personas asesinadas y abandonadas entre matorrales, en la provincia de Los Ríos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO