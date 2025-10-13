Israel confirma que Hamás entregó a Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, pero reclama que son 28 y acusa de incumplir acuerdo

El Ejército de Israel confirmó este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de los cuatro rehenes fallecidos. Estos serán trasladados a territorio israelí desde la Franja de Gaza. Esto ocurre en virtud del acuerdo de alto el fuego y cuya entrega ha comprometido Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detallaron que Cruz Roja ya ha entregado a las autoridades israelíes los restos mortales de dos de los rehenes. Los cuerpos resulltaron trasladados poco antes por los equipos humanitarios. Esto ocurrió desde el sur del enclave al punto de encuentro con los militares del Ejército.

Poco después, la autoridad castrense confirmó que los otros dos cuerpos de rehenes fallecidos pasaron a manos de los equipos de Cruz Roja por parte de la milicia palestina. Estos serán transferidos a las tropas israelíes en Gaza en las próximas horas.

Israel pide cumplir acuerdo

Las autoridades israelíes tienen previsto celebrar una breve ceremonia presidida por un rabino militar. Esto será una vez que inspeccionen los cuatro ataúdes. «Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos», ha señalado en un comunicado. Se refiere a los 24 cuerpos de israelíes que seguirían en el territorio gazatí.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, detallaron que los cuatro cuerpos sin vida que entregaría a lo largo de la jornada serían los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez. Este último fue un comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha acusado este lunes a Hamás de incumplir el acuerdo formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Confirmaron solo la entrega de cuatro cuerpos de los 28 que permanecen bajo su poder.

«El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos», dijo el ministro en su cuenta de X. Advirtió que «cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia».