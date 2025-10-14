COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Medio Oriente

Israel entrega primer grupo de 40 cadáveres de palestinos muertos durante su ofensiva en Gaza

Israel da otro paso en su acuerdo de paz con Hamás, al entregar un primer grupo de cadáveres palestinos a Gaza.
Israel entrega primer grupo de 40 cadáveres de palestinos muertos durante su ofensiva en Gaza
Los cadáveres fueron trasladados a un hospital del sur de Gaza.
Israel entrega primer grupo de 40 cadáveres de palestinos muertos durante su ofensiva en Gaza
Los cadáveres fueron trasladados a un hospital del sur de Gaza.

Las autoridades de Israel entregaron este martes decenas de cadáveres de palestinos muertos en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza, en la primera entrega de este tipo al hilo del acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Israel envió cadáveres sin pronunciamiento oficial

Según informó el diario palestino ‘Filastin’, un total de 40 cadáveres fueron trasladados ya al Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Sin embargo, el Gobierno de Israel no se pronunció hasta ahora sobre este punto.

Las autoridades israelíes aún retienen cientos de cuerpos de palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, incluidos los cadáveres de algunos de los participantes en los asaltos, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según el balance facilitado por Israel.

Gaza se alistó para recibir a sus «mártires»

El Ministerio de Sanidad gazatí confirmó poco antes que completó las labores para recibir los cuerpos de los «mártires» para poder «gestionar los restos de acuerdo con los procedimientos y protocolos sanitarios establecidos». Así, destacó que se dispuso de personal técnico para «recibir, examinar, documentar y entregar a los fallecidos» de forma «digna y justa».

La puesta en marcha del citado acuerdo provocó un alto el fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre y cientos de palestinos encarcelados en Israel, incluidos menores de edad apresados por las tropas de Israel durante la ofensiva en Gaza.

Hamás liberó durante la jornada del lunes a 20 rehenes que seguían con vida y entregó los cadáveres de otros cuatro, por lo que aún debe facilitar el traslado a Israel de otras 24 personas, algo que se espera que tenga lugar en los próximos días. Esto, en medio de demandas de Israel para que el grupo islamista cumpla su parte del trato.

La ofensiva de Israel cumplió dos años

El 7 de octubre de 2023, Hamás y aliados lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, matando a 1.200 personas y secuestrando a 251 rehenes.

Israel respondió con una ofensiva masiva: bombardeos aéreos intensos desde el 8 de octubre, seguidos de invasión terrestre el 27 de octubre. Objetivo: destruir Hamás y rescatar rehenes.

La campaña devastó Gaza: 60% de edificios y tierras cultivables destruidos, más de 436.000 viviendas dañadas. Causó 67.173 muertos y 169.780 heridos palestinos hasta octubre 2025, según el Ministerio de Salud gazatí. Además de 1,7 millones de desplazados.

Este primer acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, devolvió la esperanza de paz en la devastada zona.

Ayer, Trump firmó el acuerdo de cese al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás. Lo hizo junto a líderes de Turquía, Egipto y Catar. “Es el fin de una era de terror y muerte”, dijo.

