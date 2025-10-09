Israel y Hamás logran primer acuerdo de paz: Trump dice que rehenes serían liberados el lunes

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) alcanzó un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo anunció el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde defendió que «todas las partes recibirán un trato justo» y aseguró que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que «todos los rehenes serán liberados y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna».

«Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos», celebró en un mensaje en el que agradeció a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo «para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes».

Confirman primer pacto de paz

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, confirmó en su cuenta de la red social X que se alcanzó un primer pacto «sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego» en el enclave palestino.

El representante de Qatar aseguró como resultados del acuerdo «el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria» en la Franja.

Poco después, Hamás hizo lo propio en un comunicado difundido a través del diario ‘Filastín’. Anunció «un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros» en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que destacó como «responsables y serias».

El grupo palestino declaró que valora «enormemente los esfuerzos» tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto.

Acuerdo es un gran paso para Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en redes sociales que «es un gran día para Israel». Además, anunció que convocará este jueves a su Ejecutivo para la firma del acuerdo que es «un éxito diplomático y una victoria nacional». También aseguró la liberación de «todos» los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

Netanyahu respondió a las críticas dentro de su país por su incapacidad para lograr la liberación de los más de 200 secuestrados por Hamás. Señaló que «desde el principio, dejé claro que no descansaríamos hasta que todos nuestros rehenes regresaran y se lograran todos nuestros objetivos».

¿Cuándo será liberados los rehenes?

Donald Trump afirmó que los rehenes en manos de Hamás serán liberados «probablemente» el próximo lunes, 13 de octubre. Esto, como parte de la primera fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza.

«Todos regresarán probablemente el lunes y eso incluirá los cuerpos de los fallecidos», señaló en una entrevista a la cadena Fox News. Además, aseguró que «en estos momentos se están llevando a cabo numerosas acciones para liberar a los rehenes».

El origen del conflicto

El conflicto entre Hamás e Israel es un enfrentamiento de larga data, arraigado en disputas territoriales, políticas y religiosas en la región de Palestina. Hamás, un grupo islamista que controla Gaza, busca la liberación palestina, mientras Israel defiende su seguridad y soberanía.

Desde la fundación de Hamás en 1987, los enfrentamientos han incluido ataques con cohetes, bombardeos y operaciones terrestres, causando miles de muertes y sufrimiento humanitario.

Las tensiones se exacerban por el bloqueo de Gaza, los asentamientos israelíes y la falta de un acuerdo de paz. Las negociaciones internacionales han fallado repetidamente, perpetuando un ciclo de violencia y desconfianza mutua.