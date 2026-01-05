COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

‘Iván Márquez’ y otros guerrilleros evalúan regresar a Colombia tras la intervención de EEUU en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos ha alterado el equilibrio regional y provocado movimientos de líderes guerrilleros hacia Colombia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los servicios de inteligencia de Colombia han detectado movimientos de destacados líderes guerrilleros desde Venezuela hacia territorio colombiano, tras la intervención militar de Estados Unidos que dejó la captura de Nicolás Maduro, ocurrida la madrugada del sábado 3 de enero, principalmente hacia zonas fronterizas como Catatumbo, ante un cambio abrupto del escenario de seguridad regional.

Según información recopilada por organismos de inteligencia y difundida por medios colombianos, entre los dirigentes identificados se encuentran Luciano Marín Arango, jefe de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, y Eliécer Herlinto Chamorro, máximo líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 Venezuela como ruta de escape

Las fuentes señalan que estos y otros mandos armados dejaron de considerar seguro el territorio venezolano luego de la intervención militar estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Históricamente, la frontera colombo-venezolana ha sido utilizada como ruta de escape y retaguardia estratégica por grupos armados ilegales, especialmente en periodos de presión militar del Ejército colombiano. Parte de sus principales jefes permanecían en Venezuela desde hace varios años.

Catatumbo y el oriente, principales destinos

Los primeros movimientos detectados apuntan hacia la región de Catatumbo, donde desde hace meses el ELN y disidencias de las FARC mantienen una disputa armada que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados, de acuerdo con reportes oficiales.

En el caso del ELN, la inteligencia ubica el regreso de figuras clave del Comando Central y del Frente Oriental, como William Cruz Lizcano y Gustavo Aníbal Giraldo, quienes registran órdenes de captura vigentes en Colombia.

Su radio de acción se concentra en Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá, donde sostienen enfrentamientos con disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, principalmente por el control territorial y de economías ilegales.

Segunda Marquetalia y escenario político

Más frágil es la situación de la Segunda Marquetalia, considerada la disidencia con menor capacidad operativa. El paradero y estado de salud de Iván Márquez se mantienen inciertos tras un ataque militar ocurrido en 2022.

En octubre de 2024, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, aseguró que Márquez seguía con vida, al igual que Géner García Molina, ambos presuntamente en Venezuela.

Los servicios de inteligencia no descartan que algunos líderes intenten maniobras políticas para explorar una eventual negociación de paz, en un contexto en el que al Gobierno colombiano le restan siete meses de mandato.

La estrategia de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro logró acuerdos parciales con algunos grupos, pero fracasó con el ELN tras la ruptura del diálogo en septiembre de 2025, luego de un atentado que dejó dos militares muertos y 29 heridos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

ADN y Revolución Ciudadana retiran apoyo a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante acusaciones de interferencia judicial

‘Iván Márquez’ y otros guerrilleros evalúan regresar a Colombia tras la intervención de EEUU en Venezuela

Programas de becas de posgrado para ecuatorianos en países como España, Estados Unidos y China durante 2026

Detienen a sospechoso por la muerte del periodista Xavier Ramos, en Guayaquil

Jan Topic lanza plataforma Osint-360 para monitoreo en tiempo real de seguridad en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

ADN y Revolución Ciudadana retiran apoyo a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante acusaciones de interferencia judicial

‘Iván Márquez’ y otros guerrilleros evalúan regresar a Colombia tras la intervención de EEUU en Venezuela

Programas de becas de posgrado para ecuatorianos en países como España, Estados Unidos y China durante 2026

Detienen a sospechoso por la muerte del periodista Xavier Ramos, en Guayaquil

Jan Topic lanza plataforma Osint-360 para monitoreo en tiempo real de seguridad en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

ADN y Revolución Ciudadana retiran apoyo a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante acusaciones de interferencia judicial

Programas de becas de posgrado para ecuatorianos en países como España, Estados Unidos y China durante 2026

Detienen a sospechoso por la muerte del periodista Xavier Ramos, en Guayaquil

Jan Topic lanza plataforma Osint-360 para monitoreo en tiempo real de seguridad en Ecuador

Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO