‘Iván Márquez’ y otros guerrilleros evalúan regresar a Colombia tras la intervención de EEUU en Venezuela

Los servicios de inteligencia de Colombia han detectado movimientos de destacados líderes guerrilleros desde Venezuela hacia territorio colombiano, tras la intervención militar de Estados Unidos que dejó la captura de Nicolás Maduro, ocurrida la madrugada del sábado 3 de enero, principalmente hacia zonas fronterizas como Catatumbo, ante un cambio abrupto del escenario de seguridad regional.

Según información recopilada por organismos de inteligencia y difundida por medios colombianos, entre los dirigentes identificados se encuentran Luciano Marín Arango, jefe de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, y Eliécer Herlinto Chamorro, máximo líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Venezuela como ruta de escape

Las fuentes señalan que estos y otros mandos armados dejaron de considerar seguro el territorio venezolano luego de la intervención militar estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Históricamente, la frontera colombo-venezolana ha sido utilizada como ruta de escape y retaguardia estratégica por grupos armados ilegales, especialmente en periodos de presión militar del Ejército colombiano. Parte de sus principales jefes permanecían en Venezuela desde hace varios años.

Catatumbo y el oriente, principales destinos

Los primeros movimientos detectados apuntan hacia la región de Catatumbo, donde desde hace meses el ELN y disidencias de las FARC mantienen una disputa armada que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados, de acuerdo con reportes oficiales.

En el caso del ELN, la inteligencia ubica el regreso de figuras clave del Comando Central y del Frente Oriental, como William Cruz Lizcano y Gustavo Aníbal Giraldo, quienes registran órdenes de captura vigentes en Colombia.

Su radio de acción se concentra en Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá, donde sostienen enfrentamientos con disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, principalmente por el control territorial y de economías ilegales.

Segunda Marquetalia y escenario político

Más frágil es la situación de la Segunda Marquetalia, considerada la disidencia con menor capacidad operativa. El paradero y estado de salud de Iván Márquez se mantienen inciertos tras un ataque militar ocurrido en 2022.

En octubre de 2024, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, aseguró que Márquez seguía con vida, al igual que Géner García Molina, ambos presuntamente en Venezuela.

Los servicios de inteligencia no descartan que algunos líderes intenten maniobras políticas para explorar una eventual negociación de paz, en un contexto en el que al Gobierno colombiano le restan siete meses de mandato.

La estrategia de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro logró acuerdos parciales con algunos grupos, pero fracasó con el ELN tras la ruptura del diálogo en septiembre de 2025, luego de un atentado que dejó dos militares muertos y 29 heridos.