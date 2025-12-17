J Balvin asegura que estuvo a punto de sufrir un infarto en su concierto en Medellín

El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, confesó haber sufrido un infarto clínicamente comprobado durante su concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 29 de noviembre de 2025.

Según dijo, inicialmente atribuyó sus síntomas a una baja glucosa, pero tuvo que ser estabilizado por su médico para continuar la actuación.

La revelación de J Balvin

En un video difundido en redes sociales, grabado antes de su presentación en Bogotá del pasado fin de semana, el artista relató el incidente con detalle. “A mí me dio un infarto en el concierto de Medellín. Hablo de verdad marica que me dio un infarto. Un infarto. O sea, clínicamente, sí. El médico me dijo ‘perro, se va a morir ya o qué va a hacer’”, expresó Balvin.

El episodio ocurrió en medio del espectáculo que duró cerca de siete horas, con más de 25 invitados y una alta exigencia física.

El cantante mencionó que inicialmente pensó que se trataba de un bajón de glucosa, por lo que recurrió a comer helado para elevar sus niveles.

No quiso detener el concierto en Medellín

Videos en plataformas como TikTok muestran a J Balvin consumiendo helado junto a colaboradores durante pausas del show. “Usted busca videos por ahí en TikTok, me va a ver por ahí comiendo helado con pope allá. Sí, marica, porque… tenía la glucosa abajo”, explicó.

Algunas fuentes indican que el artista alcanzó 190 pulsaciones por minuto, situándose al borde de un infarto, y que su madre se acercó preocupada pidiéndole detener el concierto. Sin embargo, J Balvin decidió continuar tras ser estabilizado médicamente.

El concierto ‘Made in Medellín – Ciudad Primavera’ marcó su regreso a la ciudad natal tras años de ausencia, congregando a más de 44.000 asistentes en el Atanasio Girardot.

J Balvin y su familia en Bogotá

A pesar del susto, J Balvin cumplió con su segundo concierto en Colombia el pasado 13 de diciembre, en el estadio El Campín de Bogotá, donde compartió la revelación sobre su salud con su equipo.

En esta velada, contó con 17 invitados en escena y momentos emotivos, como la aparición sorpresa de su pareja, Valentina Ferrer, y su hijo Río. Tras el show, el artista publicó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en Instagram.

El episodio ha generado preocupación entre fans, aunque el cantante no ha cancelado actividades posteriores y parece haber superado el incidente gracias a la intervención oportuna.