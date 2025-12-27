Jack Draper se baja del Abierto de Australia por lesión

El tenista británico Jack Draper anunció este viernes 26 de diciembre que no disputará el próximo Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se jugará en Melbourne, debido a la lesión que aún arrastra en su brazo izquierdo y que condiciona su regreso a la competencia.

El propio jugador confirmó su decisión a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, donde explicó que, tras evaluar su situación física junto a su equipo de trabajo, resolvió no viajar a Australia este año.

Anuncio oficial y decisión del equipo

Jack Draper señaló que la determinación fue compleja, debido a la relevancia del torneo dentro del calendario profesional. El Abierto de Australia abre cada temporada de Grand Slam y se disputa sobre pista rápida, una superficie exigente a nivel físico.

En su mensaje, el tenista británico subrayó que se trató de una decisión consensuada con su equipo, priorizando su estado de salud por encima del calendario competitivo y los compromisos deportivos previstos para enero.

Importancia del Australian Open en el circuito

El torneo de Melbourne es uno de los cuatro Grand Slam del tenis mundial y representa uno de los eventos más importantes de la temporada. Para Draper, actual número 10 del ranking individual de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la ausencia supone perder una cita clave en el inicio del año.

El formato del torneo, con partidos al mejor de cinco sets, exige una preparación física completa. Jack Draper explicó que, en su actual estado, regresar a la cancha bajo esas condiciones no sería una decisión adecuada.

Lesión arrastrada desde septiembre

El tenista recordó que la lesión en el brazo izquierdo no es reciente. En septiembre pasado, tras su participación en el Abierto de Estados Unidos, se le diagnosticó una contusión ósea que desde entonces ha limitado su actividad competitiva.

Este problema físico ha afectado su continuidad en el circuito y su preparación para los primeros torneos de la temporada. Jack Draper indicó que todavía se encuentra en una fase inicial del proceso de recuperación.

Un contratiempo clave en su carrera

El jugador británico reconoció que ha atravesado diversos contratiempos a lo largo de su trayectoria profesional, aunque admitió que esta lesión ha sido la más compleja hasta el momento por su duración y exigencias médicas.

Según explicó, el proceso ha requerido paciencia y ajustes constantes, tanto en su entrenamiento como en su planificación deportiva, lo que influyó directamente en la decisión de no competir en Australia.

Proyección y regreso previsto para 2026

Pese a la baja confirmada, Jack Draper manifestó su intención de regresar a la competencia una vez completada su recuperación. El tenista señaló que su objetivo es volver a jugar en el circuito ATP durante 2026 en condiciones físicas óptimas.

El británico destacó que este período fuera de las canchas le ha permitido reforzar su fortaleza mental y mantener el enfoque en su desarrollo como jugador profesional.

Agradecimiento al público y cierre del mensaje

En su comunicación, Jack Draper también agradeció el apoyo recibido por parte de los aficionados durante la temporada 2025. El jugador valoró el respaldo constante y el acompañamiento del público en cada etapa de su carrera.

Finalmente, reiteró que competir al más alto nivel sigue siendo una prioridad para él y que su regreso dependerá de una recuperación completa.