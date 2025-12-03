James Cameron prohibió el uso de IA generativa en ‘Avatar: Fuego y ceniza’ para honrar a los actores

El director cinematográfico James Cameron reveló que no utilizó Inteligencia Artificial (IA) generativa en ninguna etapa de ‘Avatar: Fuego y ceniza’, la tercera entrega de la saga que está a punto de llegar a los cines.

Lo hizo durante una entrevista con ComicBook.com en Los Ángeles, Estados Unidos, con el propósito de disipar confusiones sobre el rol de los actores en la captura de movimiento y destacar el valor humano.

Director de ‘Avatar’ no está en contra de la IA

Cameron, ganador de tres premios Óscar, aclaró que su declaración no refleja un rechazo total a la tecnología, pero que sí busca ensalzar el aporte de los actores reales. “No soy negativo con la IA generativa. Solo quería señalar que no la usamos en las películas de ‘Avatar’. Honramos y celebramos a los actores. No los reemplazamos“, expresó.

El cineasta añadió que, aunque confía en que Hollywood encontrará una forma equilibrada de integrar estas herramientas, su inquietud principal es la “amenaza existencial” que la IA podría representar para los artistas humanos a gran escala.

De hecho, en una entrevista previa con CBS Sunday Morning, Cameron describió como “horrible” la capacidad de la IA para crear personajes y actuaciones desde prompts (indicaciones) de texto, sin intervención humana.

El cineasta subrayó que la percepción errónea de que ‘Avatar’ usó IA surge de avances en efectos visuales. Dijo que el público asume que personajes como los Na’vi son generados artificialmente, ignorando el trabajo físico de los actores.

Captura de movimiento en la saga cinematográfica

La franquicia, iniciada en 2009, emplea captura de movimiento para transformar actuaciones reales en avatares digitales.

Cameron explicó que se usan múltiples cámaras para registrar el cuerpo del actor y una o dos para el rostro en close-up constante, preservando la autenticidad emocional.

Esta técnica, desarrollada por Weta Digital, requiere preparación intensiva. Los actores graban en tanques de agua de casi 250.000 galones para escenas submarinas, simulando el entorno de Pandora.

Cameron destacó que este proceso celebra el “momento actor-director”, contrarrestando mitos de reemplazo tecnológico.

Respalda el criterio del director de ‘Avatar’

Zoe Saldaña, intérprete de Neytiri desde la primera película, respaldó la visión de Cameron en una entrevista pasada con Beyond Noise.

Entonces, la actriz describió la captura de movimiento como “la forma más empoderadora de actuar”, ya que permite al intérprete poseer el resultado final en pantalla.

Saldaña detalló la exigencia del rol: entrenamiento en tiro con arco, artes marciales y buceo, incluyendo retener la respiración por más de cinco minutos.

La actriz enfatizó que la tecnología amplifica, no sustituye, el aporte humano. “Eso somos todos nosotros, y un grupo de increíbles especialistas que hacen que nuestros personajes se sientan biónicos”, afirmó.

Contexto de la producción y estreno

‘Avatar: Fuego y ceniza’ es la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, que se estrena mundialmente el 19 de diciembre. Esta continúa la historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) años después de ‘Avatar: El sentido del agua’.

Además, introduce al clan volcánico Ash People, liderado por la antagonista Varang (Oona Chaplin), y explora nuevos biomas de Pandora, incluyendo regiones de fuego y ceniza.

Con un presupuesto superior a los 400 millones de dólares, Cameron la describe como la más emocional y oscura de la franquicia hasta ahora.