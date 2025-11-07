James EC regresa con su Banda Extraterrestre y presenta su nuevo sencillo “Karma”

El artista James EC lanzó su nuevo sencillo “Karma”, grabado en vivo junto a su Banda Extraterrestre en GRABA Studio (Quito, Ecuador), bajo la producción de Nacho Freire. El tema, distribuido por Umbox Latam, marca el regreso del músico al rock ecuatoriano y es el primer adelanto de su próximo álbum titulado Hollywood.

Un regreso cargado de energía y honestidad

Con una propuesta de happy punk directo y sin lágrimas, James EC retoma la esencia del rock en vivo, apostando por la energía cruda de una banda que busca conectar con el público desde la autenticidad. “Karma” se presenta como una canción para poguear, gritar y divertirse, pero también para reflexionar sobre los cambios personales y el paso del tiempo.

El propio artista explicó que la canción nació de una experiencia personal, inspirada en su primera relación amorosa. “La quería mucho, pero después de unos años la vi convertida en todo lo que decía que no le gustaba. Esa contradicción me inspiró”, comentó James.

El sencillo incluye versos introspectivos que reflejan esa dualidad emocional: “Será que el karma es muy raro y tal vez sea el villano que nos lleve al infierno a los dos”.

“Karma”: la historia detrás de la canción

La letra de “Karma” surge de un recuerdo adolescente y muestra el contraste entre dos caminos de vida distintos: “Ella lo hizo todo para ser modelo e influencer, y yo solo quería viajar y hacer música”, explica el artista.

Esa diferencia de prioridades sirvió como punto de partida para una canción que combina melodías punk con letras de introspección emocional, un sello que James EC ha cultivado desde sus inicios.

El músico define el tema como una catarsis sobre el cambio y la aceptación, una historia sobre cómo las personas se transforman con el tiempo, enfrentando las consecuencias —o el “karma”— de sus decisiones.

Un álbum grabado en vivo: Hollywood

“Karma” forma parte del álbum Hollywood, un proyecto de ocho canciones grabadas completamente en vivo en GRABA Studio (Quito). El disco está producido por Nacho Freire, reconocido por su trabajo con artistas como Verde 70 y Juan Fernando Velasco.

El concepto de Hollywood explora las relaciones reales y plásticas, el amor, el desencanto y la autenticidad dentro de un contexto contemporáneo. Cada canción será publicada de manera progresiva, como si se tratara de capítulos de una misma historia.

“Volver a tener una banda me hace sentir como cuando era adolescente. Tengo muchas ganas de viajar y llevar estas canciones a todas partes. Ya no somos migajeros: ahora estamos ardidos y dolidos”, comentó James EC sobre esta nueva etapa artística.

Rock ecuatoriano con sello propio

Con “Karma”, James EC y su Banda Extraterrestre reafirman la identidad del rock latino hecho en Ecuador, una escena que ha ganado fuerza gracias a proyectos independientes que fusionan energía, honestidad y producción profesional.

El lanzamiento de este sencillo coincide con una nueva ola de artistas locales que apuestan por grabar en vivo, buscando recuperar la esencia orgánica del rock clásico, sin perder la conexión con el público digital.

La colaboración con Umbox Latam, distribuidora especializada en música independiente latinoamericana, refuerza el compromiso del proyecto con la difusión internacional del rock ecuatoriano.

Disponible en plataformas digitales

El sencillo “Karma” ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, YouTube Music y Apple Music. James EC invita a sus seguidores a descubrir esta nueva etapa artística y a conectarse con el mensaje de su próximo disco.

El músico mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte adelantos, sesiones de grabación y fechas de presentación.

Redes oficiales:

Con “Karma”, James EC confirma su regreso al panorama musical con una propuesta fresca, potente y auténticamente ecuatoriana.