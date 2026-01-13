Jandino impulsa campaña digital para apoyar a personas que necesitan prótesis de mano

El cantante Jandino, junto a Vicco Salcedo y Paco el Morlaco, activó la iniciativa digital #PaQueLlorarSiPodemosAyudar. Esto con el objetivo de apoyar a tres personas que requieren una prótesis de mano, mediante una convocatoria abierta en redes sociales y plataformas digitales.

La campaña surge en el contexto del éxito de “Pa’ Que Llorar”, una producción musical que supera los 8 millones de visualizaciones en YouTube y mantiene presencia sostenida en radios y plataformas digitales. A partir de este alcance, el equipo creativo decidió canalizar la visibilidad hacia una acción social concreta, orientada a personas que necesitan apoyo para recuperar movilidad e independencia.

La iniciativa fue concebida como una convocatoria 100% digital, aprovechando el alcance orgánico en redes sociales para identificar casos reales. Según la información difundida por los organizadores, el objetivo es movilizar a la comunidad, visibilizar historias y sumar esfuerzos que permitan entregar prótesis funcionales a tres beneficiarios.

El nombre de la campaña, #PaQueLlorarSiPodemosAyudar, se presenta como una extensión directa del mensaje del tema musical y funciona como eje de difusión en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde se concentra la participación del público.

Convocatoria abierta y mecanismos de participación

Las personas interesadas en postularse o en nominar a alguien pueden hacerlo a través de dos vías oficiales. La primera es un formulario digital, que estará disponible en el enlace de la biografía de las cuentas oficiales de Jandino en redes sociales. Esta opción permite registrar información detallada sobre el caso y establecer contacto directo con el equipo organizador.

La segunda vía de participación se realiza directamente en YouTube, mediante los comentarios del video oficial de la canción. En este espacio, los usuarios pueden contar su historia personal o nominar a otra persona. Para ello deberán utilizar de forma obligatoria el hashtag #PaQueLlorarSiPodemosAyudar, lo que facilita la identificación de las postulaciones.

De acuerdo con lo informado, el equipo del proyecto revisará todas las postulaciones, en coordinación con aliados vinculados al desarrollo y entrega de prótesis, esto con el fin de realizar la selección final de los tres beneficiarios.

Fecha de anuncio y entrega de apoyos

La organización además confirmó que la selección, premiación y entrega de las prótesis se realizará el 19 de enero. Este día será el cumpleaños de Jandino. La elección de este día responde a la intención de transformar una celebración personal en una acción de impacto social.

La entrega busca devolver movilidad, independencia y oportunidades a las personas seleccionadas, mediante dispositivos que les permitan mejorar su calidad de vida. El proceso y los resultados serán comunicados a través de los canales digitales oficiales del proyecto.

Alcance digital y enfoque social

La iniciativa además se inscribe en una tendencia creciente de campañas sociales impulsadas desde plataformas digitales, donde el alcance de contenidos culturales se convierte en un canal para acciones solidarias verificables. En este caso, el uso estratégico de palabras clave, hashtags y formatos digitales busca ampliar la visibilidad del llamado y facilitar la participación.

Con más de 8 millones de visualizaciones acumuladas, una convocatoria abierta y una fecha definida para la entrega, #PaQueLlorarSiPodemosAyudar se consolida como una acción social vinculada directamente al impacto digital de un contenido musical, con un objetivo concreto y delimitado.