Jannik Sinner avanza a semifinales del Masters 1.000 de París tras vencer a Ben Shelton

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1.000 de París tras vencer a Ben Shelton y lucha por ser el líder del ranking ATP.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

El tenista italiano Jannik Sinner clasificó a las semifinales del Masters 1.000 de París este viernes 31 de octubre tras derrotar a Ben Shelton por 6-3 y 6-3 en un partido que fue su encuentro número 400 en el circuito ATP, acercándose así a la posibilidad de convertirse en el próximo número 1 del mundo.

Triunfo sólido en París y récord personal

Sinner mantuvo su invicto esta temporada bajo techo con su vigésimo cuarto triunfo consecutivo en este tipo de canchas, además de no perder un set en el torneo. Su rival, el estadounidense Ben Shelton, sexto en el ranking mundial, buscó la victoria más importante de su carrera, pero no pudo frenar el poderío del italiano en la pista.

Pese a sentir algunas molestias en la espalda, Sinner replicó la gran forma que lo llevó a ganar el trofeo en Viena la semana pasada y mostró la fortaleza que lo ha llevado a perder apenas tres partidos desde Wimbledon, dos de ellos por lesión.

Sinner se convirtió en el primer jugador italiano en alcanzar 43 semifinales en torneos ATP, superando a figuras históricas como Fabio Fognini y Adriano Panatta, en una competición donde había registrado solo una victoria en sus tres anteriores participaciones.

Próximo reto y rival

En semifinales, el italiano enfrentará al ganador del duelo entre Alexander Zverev, tercero en el ranking, y Daniil Medvedev, ruso que venció en la final de París en 2020 frente a Zverev. Este enfrentamiento definirá al próximo contendiente por el título del Masters 1.000 de París 2025.

El italiano busca su primer título en esta categoría este año, que sería el quinto de su carrera, mientras se perfila como un serio candidato a arrebatarle el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz, con quien mantiene una cerrada disputa en el ranking.

Contexto en la lucha por el número 1 mundial

Dominando 1.500 puntos como defensor del título del Torneo de Maestros de Turín del año pasado, Sinner tiene un margen importante, pero a la vez un difícil camino para mantener la cima hasta fin de temporada. Por su parte, Alcaraz debe defender solo 200 puntos, lo que le da la ventaja para recuperar el liderazgo mundial.

El italiano admitió que mantener esa posición será “imposible” debido a la presión y competencia, pero continúa firme en su objetivo de sumar más trofeos y afianzar su presencia en el tenis de élite.

Otras semifinales en París

La segunda semifinal enfrentará a Felix Auger-Aliassime, décimo jugador favorito y verdugo reciente de Valentin Vacherot, contra Alexander Bublik, ganador en un emocionante partido frente a Alex de Miñaur.

