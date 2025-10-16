Jannik Sinner derrota a Novak Djokovic por 6-4 y 6-2 y enfrentará a Carlos Alcaraz en la final del Six Kings Slam 2025

Jannik Sinner derrotó a Novak Djokovic por 6-4 y 6-2 este jueves 16 de octubre de 2025 en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, durante la semifinal del Six Kings Slam 2025. En el torneo de exhibición el italiano vigente campeón enfrentará a Carlos Alcaraz en la final del sábado por el premio de 6 millones de dólares.

El partido duró 63 minutos y se disputó bajo las condiciones de altitud de Riad, a 612 metros sobre el nivel del mar, que aceleran el bote de la bola. Sinner, número dos del mundo, rompió el saque de Djokovic en el cuarto juego del primer set, cerrando la manga por 6-4. En el segundo set, el serbio perdió su saque en el primer juego, permitiendo al italiano mantener el control hasta el 6-2 final.

Rendimiento de Sinner

Sinner, originario de San Cándido, Italia, acumula seis victorias consecutivas ante Djokovic, incluyendo este encuentro, que marca el tercero en 2025. El historial total entre ambos es de 10 partidos, con 6 triunfos para Sinner y 4 para Djokovic. El último éxito del serbio data de la final de las Finales ATP 2023. En la edición 2024 del Six Kings Slam, Sinner venció a Alcaraz por 7-6(4) y 6-3 en la final.

Carlos Alcaraz, número uno mundial, avanzó previamente al derrotar a Taylor Fritz por 6-4 y 6-2 en 70 minutos. Esta será la segunda final consecutiva entre Alcaraz y Sinner en el torneo saudí. En sus últimos enfrentamientos oficiales, Alcaraz ganó la final del US Open 2025, mientras Sinner se impuso en el China Open 2025. Ambos jugadores reciben 1.5 millones de dólares por participación, con 4.5 millones adicionales para el campeón y 2.25 millones para el subcampeón.

Historial de Djokovic y contexto del torneo

Novak Djokovic, con 100 títulos ATP, no ha ganado un Masters 1000 ni Grand Slam desde 2023, año en que conquistó siete trofeos, incluyendo Australia, Roland Garros, US Open, Cincinnati y París. En 2024, su único título fue el oro olímpico en París, sin victorias en el circuito principal. En 2025, ha sumado el ATP 250 de Ginebra. Antes del Six Kings Slam, Djokovic cayó en segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái ante Valentin Vacherot por 6-3 y 6-4.

El Six Kings Slam 2025, organizado por Riyadh Season del 15 al 18 de octubre, reúne a Djokovic, Sinner, Alcaraz, Tsitsipas, Zverev y Fritz. Sinner eliminó a Tsitsipas en cuartos por 6-4 y 6-3, mientras Fritz superó a Zverev por 6-3 y 6-4. El evento en 2024, atrajo 15.000 espectadores diarios al ANB Arena, con capacidad para 18.000.

Por normativa ATP, no se permiten exhibiciones en tres días consecutivos, por lo que la final se juega el sábado 18 de octubre a las 20:00 hora local (17:00 España). Sinner y Alcaraz descansan el viernes. El italiano, con 68 victorias en 2025, busca repetir el título de 2024; Alcaraz, con 67 triunfos, acumula seis Grand Slams.

Final Alcaraz vs. Sinner y premios

La final entre Alcaraz y Sinner definirá al ganador de 6 millones de dólares, el mayor premio único en historia del tenis. En 14 enfrentamientos totales, Alcaraz lidera 9-5, con 5 victorias en 2025. Sinner ganó los dos últimos Grand Slams (Wimbledon y US Open 2024), pero Alcaraz revirtió en Shanghái y Cincinnati. El murciano, dirigido por Juan Carlos Ferrero, llega sin lesiones reportadas.

Djokovic, de 38 años, recibirá 1.5 millones por su semifinal. El serbio ha ganado 24 Grand Slams, pero acumula tres derrotas ante Sinner en 2025. Riyadh Season 2025 incluye conciertos de Mariah Carey y eventos culturales, con 25 millones de visitantes esperados. La final se transmite en 150 países vía Netflix, con repeticiones inmediatas.

El Six Kings Slam distribuye 17.25 millones de dólares totales, superando los 15 millones de 2024. Sinner, con 12 títulos en 2025, y Alcaraz, con 11, dominan el circuito: juntos suman 18 de 22 Masters 1000 desde 2024. Djokovic ocupa el tercer puesto ATP, detrás de Alcaraz (1) y Sinner (2).