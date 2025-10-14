Japón logra histórica remontada en amistoso y derrota por primera vez a Brasil

La selección de Japón protagonizó una remontada histórica al vencer 3-2 a Brasil, que había tomado ventaja con goles de Paulinho y Martinelli. Japón, liderado por Minamino, Nakamura y Ueda, consiguió revertir un marcador adverso 0-2, en su primer triunfo oficial contra la ‘canarinha’

Japón vence tras remontar un 0-2 en histórica hazaña

El partido amistoso entre Japón y Brasil dejó una sorpresa histórica en el mundo del fútbol. Brasil, que había tomado un cómodo 2-0 en la primera mitad con goles de Paulinho (26′) y Gabriel Martinelli (32′), no pudo sostener la ventaja. Japón, que presentó un esquema táctico defensivo al principio, salió decidido en la segunda parte y con goles de Takumi Minamino (52′), Keito Nakamura (62′) y Ayase Ueda (71′), logró una remontada épica y su primera victoria frente a Brasil.

Brasil se presentó con un once lleno de rotaciones, haciendo ocho cambios respecto al equipo que goleó a Corea del Sur. Ancelotti planteó un ofensivo 4-2-4 con Vinicius Jr como delantero, estrategia que parecía tener el control inicial. Pero Japón respondió con un 3-4-3 que se transformaba en un 5-3-2 defensivo, con Minamino bajando a centro del campo, lo que frustró las acciones ofensivas brasileñas.

Estrategia japonesa limita a Brasil y cambia la segunda mitad

A pesar del dominio inicial brasileño reflejado en el marcador, Japón mostró paciencia y un plan claro. Minamino, Nakamura y Ueda fueron claves para desactivar a Brasil, que sólo pudo ampliar su ventaja antes del descanso. Sin embargo, tras la pausa, la dinámica cambió radicalmente con Japón presionando intensamente y creando amenazas en ataque, culminando en el descuento de Minamino que forzó errores defensivos.

Ancelotti reaccionó sustituyendo a Vinicius Jr por Rodrygo en el minuto 60, quien fue el más destacado para Brasil en el tramo final. Sin embargo, Japón mantuvo la fe en la remontada y Nakamura empató con un remate de volea a centro de Ito, ingresado también en el segundo tiempo. El gol definitivo llegaría por cabeza de Ueda, tras un córner ejecutado con precisión, completando la primera victoria histórica para Japón sobre Brasil.

Derrota de Brasil baja expectativas y destaca desarrollo japonés

Esta derrota de Brasil representa un paso en falso tras la goleada a Corea del Sur y devuelve a la ‘canarinha’ a la realidad, mostrando que aún necesitan ajustar su estructura para los retos futuros, incluido el Mundial 2026. Por su parte, Japón reafirma su avance como un bloque ordenado y competitivo, que puede competir y vencer a grandes potencias del fútbol mundial.

El amistoso, si bien no afecta clasificaciones oficiales, tiene valor para ambos conjuntos como prueba antes de competiciones mayores. Japón sumó un resultado histórico, mientras Brasil deberá replantear su camino en preparación para torneos más exigentes.