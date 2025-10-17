Jasmine Tookes brilla en el Victoria’s Secret Fashion Show, la modelo mostró orgullosa su embarazo

La supermodelo Jasmine Tookes fue una de las protagonistas indiscutibles en el esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show, celebrado este miércoles 15 de octubre en Nueva York. La modelo, de 34 años, tuvo el honor de abrir el desfile. Cautivó a la audiencia con un conjunto dorado de malla y lució con orgullo su avanzado embarazo, un momento que acaparó los titulares de la moda a nivel mundial.

La participación de Jasmine Tookes en este icónico evento no solo reafirma su estatus como uno de los «ángeles» más emblemáticos de la marca. Sino que también pone de relieve su estrecha conexión con Ecuador. La modelo está casada con el empresario Juan David Borrero, hijo del médico y político Alfredo Borrero. Él se desempeñó como vicepresidente de la República durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023).

Jasmine Tookes y su regreso memorable a la pasarela

Tras una pausa de seis años, el Victoria’s Secret Fashion Show regresó con una propuesta que buscaba combinar su tradicional glamour con un enfoque más inclusivo. La elección de Jasmine Tookes, visiblemente embarazada de su segundo hijo, para abrir el desfile fue interpretada como un poderoso mensaje de celebración de la maternidad en la alta moda. La modelo, quien espera un niño, desfiló con unas deslumbrantes alas doradas. Acunó su vientre en un gesto que fue aplaudido tanto por los asistentes como por los espectadores que siguieron el evento en línea.

Jasmine Tookes, quien debutó con la marca en 2012 y se convirtió en ángel oficial en 2015, ya es madre de una niña, Mia Victoria, nacida en febrero de 2023. En declaraciones a la revista Vogue, la modelo admitió que este segundo embarazo fue una sorpresa. Aunque tener otro hijo siempre estuvo en los planes de la pareja.

El lazo con Ecuador: Una boda de ensueño en Quito

La relación de Jasmine Tookes con Ecuador se consolidó de manera espectacular en septiembre de 2021, cuando contrajo matrimonio con Juan David Borrero en una suntuosa ceremonia en Quito, la capital del país. La boda tuvo lugar en la histórica Iglesia y Convento de San Francisco. Este icónico templo está cubierto de pan de oro y, en palabras de la propia modelo a Vogue, «casi te hace sentir como si estuvieras asistiendo a una boda real».

El evento atrajo la atención internacional, no solo por la unión de una supermodelo con un alto ejecutivo de Snapchat, sino también por el contexto político. El padre del novio, Alfredo Borrero, ocupaba en ese momento la vicepresidencia del país. La boda fue un desfile de celebridades y compañeras de pasarela de Jasmine Tookes, como Josephine Skriver, Sara Sampaio y Shanina Shaik. Ellas actuaron como damas de honor, convirtiendo a Quito en el epicentro de la moda por unos días.

Desde su matrimonio, la modelo adoptó oficialmente el apellido de su esposo, presentándose como Jasmine Tookes Borrero. Su vínculo con el país andino es una conexión que trasciende lo familiar, sirviendo como un puente entre el glamour de las pasarelas internacionales y la cultura ecuatoriana.