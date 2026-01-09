Javier Carvajal fija como meta superar la última campaña del Manta FC

“Siempre es superar las expectativas de lo que se hizo el año pasado; siempre es mejorar”. Con ese planteamiento, el técnico del Manta Fútbol Club, Javier Carvajal, dio inicio al nuevo proyecto deportivo durante el arranque de la pretemporada del equipo, desarrollada en el complejo del club, con una jornada de evaluaciones físicas y trabajos de campo junto a toda la plantilla profesional.

El entrenador señaló que el enfoque de su propuesta se basa en el trabajo diario y la mejora progresiva, como ejes para consolidar un plantel competitivo y luchador. Carvajal indicó que la intención del cuerpo técnico es sumar experiencia día a día y fortalecer el rendimiento colectivo, con la meta de mejorar la campaña anterior. Estas declaraciones se produjeron durante la primera jornada de entrenamientos del equipo manabita.

La actividad inicial del Manta FC comenzó con exámenes físicos a los 31 jugadores convocados y continuó con una sesión de entrenamiento en la cancha 1 del complejo, enfocada en el aspecto físico y trabajos con balón. El objetivo fue evaluar el estado de los futbolistas y establecer una base para la planificación de la pretemporada.

¡EL PRIMER DÍA! 1️⃣ Sonrisas, controles médicos, fútbol y correr(bastante) marcaron nuestro regreso al trabajo 👊🏻#VamosPorMás #MantensesComoTú pic.twitter.com/tgqo6HBcJr — Manta Futbol Club (@MantaFutbolClub) January 8, 2026

Refuerzos y objetivos deportivos

Entre las novedades de la jornada estuvo la presencia de los refuerzos del equipo, incluido el volante Robert Burbano, quien manifestó que su objetivo es aportar al grupo y consolidarse rápidamente. El mediocampista destacó la seriedad institucional del club y el esfuerzo realizado para concretar su incorporación.

“El objetivo es meter al equipo al lugar donde se merece y poder ayudar con mi granito de arena”, señaló Burbano, quien añadió que su aporte será tanto en lo futbolístico como en el fortalecimiento del grupo. También indicó que el camino deportivo será exigente, pero que el club brinda las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos planteados.

Cuerpo técnico y planificación

Como parte del nuevo proyecto, el Manta FC presentó modificaciones en el cuerpo técnico. Eduardo Salas fue anunciado como nuevo preparador de arqueros, mientras que Carlos Pico asumió funciones como asistente técnico. La ceremonia de inicio de la pretemporada estuvo encabezada por el Ing. Jaime Estrada Bonilla, presidente vitalicio del club, y el Ing. Jaime Estrada Medranda, presidente de la Comisión de Fútbol.

La directiva del club informó que el equipo tiene previsto disputar un partido amistoso en Perú, como parte de su planificación de preparación. El Manta FC retomará los entrenamientos este viernes a las 08h00, en el mismo complejo deportivo, continuando con el cronograma establecido.