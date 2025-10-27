Javier Milei celebra la victoria en las legislativas: «Hoy nicia la construcción de la Argentina grande»

El partido La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, logró una contundente victoria en las elecciones legislativas de Argentina. La jornada electoral se celebró el domingo 26 de octubre, al obtener el mayor número de votos en el Congreso con el 96 % de las actas escrutadas. El resultado consolida el respaldo al gobierno de Milei, quien afirmó que “hoy inicia la construcción de la Argentina grande”.

Lo dijo en un esfuerzo por fortalecer su agenda de reformas económicas y políticas. Con un 56,13 % de los votos, La Libertad Avanza superó ampliamente a la oposición, que alcanzó el 31,61 %. Por otra parte, los partidos independientes sumaron el 12,26 %, según datos oficiales del escrutinio provisional reportados por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Javier Milei ha recibido apoyo y críticas

Las elecciones, que definieron la composición del Congreso para el próximo período legislativo, son un paso clave para el gobierno de Milei. El primer mandatario busca afianzar su proyecto de liberalización económica y reducción del gasto público. El presidente Milei destacó los resultados como un respaldo a las políticas implementadas desde su asunción en diciembre de 2023.

Durante su gestión, ha promovido medidas como la desregulación de mercados, la reducción de subsidios y la reforma laboral, que han generado tanto apoyo como críticas. “Este triunfo refleja la voluntad de los argentinos de avanzar hacia un país libre y próspero”, señaló Milei en un mensaje público tras conocerse los resultados preliminares.

La oposición critica las politicas de Milei

El contexto de estas elecciones se enmarca en un escenario económico complejo, con una inflación que, aunque ha disminuido desde picos históricos, aún afecta a la población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación acumulada en 2025 se sitúa en torno al 40 %. Aquello se cataloga como un desafío que el gobierno busca abordar con ajustes fiscales.

La oposición, liderada por el peronismo y otras fuerzas tradicionales, cuestionó las políticas de Milei, argumentando que han impactado negativamente en los sectores más vulnerables. La victoria de La Libertad Avanza otorga al partido una mayoría relativa en el Congreso, lo que facilitará la aprobación de proyectos clave. Entre ellas se encuentra la reforma tributaria y la modernización del sistema previsional.

En los próximos días confirmarán los resultados

Sin embargo, analistas políticos destacan que el gobierno deberá negociar con sectores independientes para consolidar alianzas, dado que no alcanzó una mayoría absoluta. El proceso electoral transcurrió sin incidentes significativos, con una participación del 78 % del padrón, según la Dirección Nacional Electoral. Las autoridades electorales informaron que el escrutinio definitivo comenzará en los próximos días para confirmar los resultados.

Mientras tanto, el gobierno de Milei prepara una agenda legislativa ambiciosa para 2026, enfocada en profundizar las reformas estructurales. Estos resultados refuerzan la posición de La Libertad Avanza como fuerza dominante en la política argentina, en un momento crucial para el futuro económico y social del país.