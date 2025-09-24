COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Global

Javier Milei critica a la ONU: critica el gasto público y reivindica soberanía sobre Malvinas

El presidente argentino, Javier Milei, llevó su cruzada contra el Estado y el gasto público a la ONU, donde también exigió diálogo por las Islas Malvinas.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Javier Milei, presidente de Argentina.

El presidente argentino, Javier Milei, protagonizó un encendido discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde cuestionó al organismo internacional y reiteró su rechazo al modelo estatal.

Desde el inicio de su intervención, Milei afirmó que la ONU se ha desviado de su propósito original. “El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye”, enfatizó en un salón con escasa concurrencia.

El mandatario argentino denunció la expansión del gasto público como una “orgía” que hipoteca el futuro de las naciones. También acusó a las élites políticas de buscar engrandecer al Estado a costa de la libertad individual.

Críticas globales y ejemplo argentino

Milei sostuvo que las políticas expansivas se replican en gran parte del mundo, incluso en países que se consideran libres. Como ejemplo, mencionó a Argentina, donde —según dijo— décadas de malas decisiones llevaron a hipotecar los recursos futuros para sostener gastos inmediatos.

“Elegimos el camino difícil, pero correcto”, recalcó, en alusión a su plan de ajuste económico.

Cercanía con Trump

El presidente argentino aprovechó para resaltar coincidencias con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo elogió por sus medidas contra lo que calificó como “invasión migratoria” y por haber enfrentado lo que describió como instituciones estadounidenses infiltradas por la izquierda.

“Trump entendió que había que revertir una dinámica que conducía a una catástrofe”, señaló. Con estas palabras, Milei volvió a alinearse con uno de sus principales referentes políticos internacionales.

Milei y su reclamo por las Malvinas

En la parte final de su discurso, Milei reforzó la “reivindicación legítima e irrenunciable” de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.

Recordó que persisten situaciones coloniales irresueltas, pese a las resoluciones de la ONU que llaman a negociar. Instó a Londres a retomar el diálogo bilateral, subrayando que el tema sigue siendo una prioridad estratégica para su Gobierno.

Otras demandas internacionales

Milei no solo habló de economía y soberanía. También denunció lo que considera un aumento de la violencia política promovida por sectores de izquierda y el extremismo fundamentalista. En ese contexto, pidió la liberación inmediata de Nahuel Gallo, ciudadano argentino detenido en Venezuela, y se solidarizó con los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza.

Con este discurso, Milei reafirmó su perfil confrontativo, su alianza ideológica con Trump y su determinación de colocar la causa Malvinas en el centro de la agenda internacional.

