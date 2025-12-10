A dos años de asumir, Milei marca su segundo aniversario presidencial con mensaje en redes

Javier Milei, presidente de Argentina, celebró este miércoles 10 de diciembre de 2025 sus dos años de gobierno. Aprovechó la ocasión para difundir un mensaje público desde Buenos Aires para agradecer el apoyo recibido en redes sociales. Al cumplirse 24 meses desde su llegada a la Casa Rosada tras las elecciones de 2023, el mandatario compartió una serie de publicaciones.

El mensaje estuvo centrado en agradecer el respaldo manifestado en redes sociales, medio que ha sido clave en la comunicación gubernamental desde el inicio de su mandato. Fuentes oficiales señalaron que Milei repasó algunos ejes de su administración en comunicación digital, aunque sin detallar medidas específicas en esta ocasión. Subrayó que el intercambio directo en redes ha funcionado como un mecanismo para difundir anuncios.

Javier Milei dejó mensaje en redes sociales

El segundo aniversario de gobierno se enmarca en un escenario político en el que continúan los debates públicos sobre la ejecución de reformas económicas, administrativas y regulatorias. El Ejecutivo indicó que el cierre del segundo año también da paso a una nueva etapa de planificación orientada a la evaluación de políticas implementadas. También a la definición de prioridades para los próximos meses.

A nivel institucional, la fecha recuerda además que el 10 de diciembre es tradicionalmente la jornada en que los presidentes argentinos asumen su mandato. Aquello coincide con las renovaciones legislativas previstas por el calendario democrático del país. En este contexto, el aniversario presidencial suele marcar una instancia para medir avances y desafíos en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Marco institucional del segundo aniversario

Durante la jornada, diversos organismos públicos difundieron reportes de gestión relacionados con áreas como economía, seguridad, infraestructura y modernización estatal. Aunque estos informes no formaron parte del mensaje directo del presidente, acompañaron el marco institucional del segundo aniversario.

El Gobierno destacó que mantiene su enfoque en la estabilidad macroeconómica. También la revisión de estructuras administrativas y la promoción de políticas que buscan dinamizar la actividad productiva. En tanto, sectores sociales y académicos continúan siguiendo de cerca los resultados de estas iniciativas, en particular su impacto en indicadores clave como empleo, inflación y desarrollo regional.

Segundo año de gestión y proyectó la continuidad

El aniversario presidencial se cerró con un mensaje final en el que Milei reiteró su intención de continuar un esquema de comunicación abierta a través de las plataformas digitales. Señaló que seguirá utilizando estos espacios como canal principal de interacción con la ciudadanía. Con ello, el mandatario dio por cumplido su segundo año de gestión y proyectó la continuidad de su agenda institucional hacia el 2026.