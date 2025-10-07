COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Jennifer López y Ben Affleck reaparecen juntos por primera vez tras su divorcio

Jennifer López y Ben Affleck reaparecieron con complicidad en el estreno de 'El beso de la Mujer Araña', siendo su primera salida pública desde el divorcio finalizado en febrero.
La actriz y cantante Jennifer López y el actor y productor Ben Affleck reaparecieron juntos la noche de ayer, 6 de octubre, en el estreno de la película ‘El beso de la Mujer Araña’ en Nueva York, Estados Unidos.

Se trató de su primera aparición pública desde que firmaron su divorcio, el pasado 7 de febrero de 2025, para promover el filme donde Affleck actúa como productor ejecutivo y López como protagonista.

El reencuentro de Jennifer López y Ben Affleck en la alfombra roja

El evento tuvo lugar en un teatro de Manhattan, Nueva York, ante más de 200 invitados, incluyendo miembros del elenco y prensa especializada. López, de 56 años, y Affleck, de 53, posaron juntos en la alfombra roja, mostrando gestos cordiales como sonrisas compartidas y conversaciones cercanas.

Fotógrafos capturaron a Affleck inclinándose para hablar al oído de López y colocando su mano en su cintura para guiarla durante el trayecto. Más tarde, mientras ella concedía una entrevista, él intentó captar su atención con un gesto discreto.

Antes de ingresar a la proyección, se les vio platicando animadamente durante aproximadamente 5 minutos, según testigos presenciales citados por People Magazine. Esta interacción marca el primer encuentro público documentado de la expareja, cuya separación se anunció  en agosto de 2024.

Dedicó varias palabras a su exesposo en la presentación de la película

Cabe mencionar que Jennifer López subió al escenario para presentar la cinta, donde agradeció explícitamente a Ben Affleck: «Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artists Equity», según un video difundido por la cuenta oficial de la producción en Instagram.

Agregó: «Leí el guión, estaba en la cama y me quedé impresionada. Pensé: ¿esto está sucediendo ahora mismo? Puedo cantar, bailar y actuar. Puedo ser una estrella de cine de la vieja escuela de Hollywood».

Affleck, como productor ejecutivo a través de Artists Equity —compañía cofundada con Matt Damon en 2022—, comentó a Billboard: «Jennifer López nació para este rol», destacando su actuación en escenas que combinan canto y baile.

Elenco y trama de ‘El beso de la Mujer Araña’

La película, dirigida por Bill Condon, es una adaptación del musical de 1993 basado en la novela de Manuel Puig de 1976. Se estrenó en el Festival de Sundance en enero de 2025 y llega ahora llega a los cines.

En el filme, López interpreta a Aurora/Ingrid Luna, la diva imaginaria de un preso que relata fantasías cinematográficas para escapar de la cárcel durante la dictadura argentina de los años 70.

Diego Luna encarna a Valentín Arregui Paz, un preso político, y Tonatiuh a Luis Molina, el otro recluso.

El reparto incluye a Josefina Scaglione como Marta y Bruno Bichir en un rol secundario.

La cinta, con una duración de 119 minutos, recibió una ovación de 4 minutos en Sundance, según reportes de Variety.

Jennifer López y Ben Affleck siguen vinculados

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas el 16 de julio de 2022, tras reavivar su romance en 2021 después de una relación en los 2000.

López presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024 en Los Ángeles, citando diferencias irreconciliables, y el proceso se resolvió en 20 semanas.

A pesar de la separación, mantienen una relación colaborativa en proyectos como este, donde Affleck ha elogiado públicamente el talento de López.

