Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Jeremy Arévalo marca en el empate 1-1 entre Racing de Santander y Huesca en la fecha 19 de LaLiga Hypermotion

Jeremy Arévalo anotó el 1-0 parcial para Racing de Santander, pero Jorge Pulido igualó para Huesca en un empate 1-1 que mantiene al equipo cántabro como líder de LaLiga Hypermotion.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Racing de Santander empató 1-1 este sábado 20 de diciembre de 2025 en el estadio El Alcoraz ante la SD Huesca, en la fecha 19 de LaLiga Hypermotion. El delantero Jeremy Arévalo abrió el marcador a los 39 minutos, pero Jorge Pulido rescató el empate para los locales a los 78 minutos.

Desarrollo del primer tiempo: dominio visitante

El encuentro comenzó con Racing de Santander imponiendo su condición de líder. El equipo dirigido por José Alberto López controló la posesión y generó las primeras aproximaciones. A los 39 minutos, tras la lesión de Jorge Salinas y la entrada de Mario García, este último centró desde la banda izquierda al área chica, donde Jeremy Arévalo apareció para empujar el balón y superar a Dani Jiménez pese al toque del portero.

Arévalo, titular en lo que podría ser su último partido con el club, anotó su octavo gol en la temporada, rompiendo una sequía personal desde octubre. El tanto consolidó la ventaja visitante antes del descanso.

Huesca, ubicado en la zona media de la tabla, intentó responder con aproximaciones a balón parado, pero sin éxito en la primera mitad.

Reacción en la segunda mitad

En el complemento, Huesca elevó la intensidad y empujó en busca del empate. Racing retrocedió y sufrió en defensa. A los 78 minutos, Jorge Pulido aprovechó un córner ejecutado por Óscar Sielva para cabecear y firmar el 1-1.

El partido terminó en un ida y vuelta intenso, con ocasiones para ambos equipos. Racing mantuvo el control en momentos clave y sumó un punto valioso como visitante.

Futuro del goleador

Jeremy Arévalo, de 20 años y con raíces ecuatorianas, disputó los 90 minutos en este encuentro. El atacante ha marcado 8 goles en 17 partidos de la temporada, siendo clave en el liderato de Racing de Santander.

El equipo cántabro suma 37 puntos tras el empate y lidera la clasificación con ventaja sobre sus perseguidores. En la próxima jornada, enfrentará a Real Valladolid el 3 de enero de 2026. Huesca, con 23 puntos, se ubica en la decimoquinta posición.

