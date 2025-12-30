Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

El nombre de Jeremy Arévalo se instala con fuerza en el mercado de fichajes de invierno europeo. El delantero ecuatoriano atraviesa días decisivos antes de concretar su traspaso al Stuttgart, club que apuesta por su proyección para la temporada 2026.

Arévalo no participó en las recientes sesiones de entrenamiento del Racing de Santander y con más certezas que dudas, serán sus últimos días en España y partir a Alemania. La decisión responde a un acuerdo entre las partes para preservar su estado físico hasta que se formalice la operación.

El Stuttgart aún no ejecuta todavía la cláusula de rescisión. Sin embargo, todo apunta a que el movimiento se cerrará el 2 de enero, fecha clave para activar el traspaso.

Jeremy Arévalo ejecuta trabajos diferenciados

Mientras tanto, el atacante de 20 años mantiene una rutina diferenciada. Arévalo trabaja en el gimnasio y cumple sesiones específicas para evitar cualquier contratiempo físico tras las fiestas de fin de año.

El Racing entiende el momento que atraviesa su principal figura ofensiva y gestora de goles y próximamente ingresos económicos. El club prioriza el resguardo del jugador ante una transferencia que dejará un rubro importante. Arévalo firmará un contrato por cuatro temporadas y media con el conjunto alemán. El vínculo se extenderá hasta el 30 de junio de 2030 y la operación ronda los 8,2 millones de dólares.

El salto a la Bundesliga representa un paso determinante en la carrera del internacional ecuatoriano. Stuttgart busca potenciar su ataque con un delantero joven, dinámico y con capacidad de adaptación al fútbol alemán, atributos que ven en Jeremy.

Buen rendimiento de goles

El rendimiento del ecuatoriano Jeremy Arévalo respalda la expectativa que tienen los alemanes. En la actual temporada suma ocho goles en 18 partidos con el Racing y fue determinante en la campaña que mantiene al equipo en la parte alta de la Segunda División española.

Su crecimiento también tuvo impacto a nivel internacional pues Arévalo ya integra la selección absoluta de Ecuador y su proyección europea refuerza su lugar en el radar del cuerpo técnico. En Santander asumen la inminencia de su salida. La ausencia del delantero en los entrenamientos marcó el cierre de un ciclo exitoso y abrió la puerta a un nuevo desafío en Alemania.

Si no surge ningún imprevisto, el 2 de enero sellará el futuro inmediato de Jeremy Arévalo. La Bundesliga espera a uno de los atacantes ecuatorianos con mayor proyección del momento.