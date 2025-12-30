COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Ecuatorianos

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

El ecuatoriano solo espera que sea el 2 de enero para llegar a la Bundesliga y plasmar sus goles en la temporada en curso.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart
Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El nombre de Jeremy Arévalo se instala con fuerza en el mercado de fichajes de invierno europeo. El delantero ecuatoriano atraviesa días decisivos antes de concretar su traspaso al Stuttgart, club que apuesta por su proyección para la temporada 2026.

Arévalo no participó en las recientes sesiones de entrenamiento del Racing de Santander y con más certezas que dudas, serán sus últimos días en España y partir a Alemania. La decisión responde a un acuerdo entre las partes para preservar su estado físico hasta que se formalice la operación.

El Stuttgart aún no ejecuta todavía la cláusula de rescisión. Sin embargo, todo apunta a que el movimiento se cerrará el 2 de enero, fecha clave para activar el traspaso.

Jeremy Arévalo ejecuta trabajos diferenciados

Mientras tanto, el atacante de 20 años mantiene una rutina diferenciada. Arévalo trabaja en el gimnasio y cumple sesiones específicas para evitar cualquier contratiempo físico tras las fiestas de fin de año.

El Racing entiende el momento que atraviesa su principal figura ofensiva y gestora de goles y próximamente ingresos económicos. El club prioriza el resguardo del jugador ante una transferencia que dejará un rubro importante. Arévalo firmará un contrato por cuatro temporadas y media con el conjunto alemán. El vínculo se extenderá hasta el 30 de junio de 2030 y la operación ronda los 8,2 millones de dólares.

El salto a la Bundesliga representa un paso determinante en la carrera del internacional ecuatoriano. Stuttgart busca potenciar su ataque con un delantero joven, dinámico y con capacidad de adaptación al fútbol alemán, atributos que ven en Jeremy.

Buen rendimiento de goles

El rendimiento del ecuatoriano Jeremy Arévalo respalda la expectativa que tienen los alemanes. En la actual temporada suma ocho goles en 18 partidos con el Racing y fue determinante en la campaña que mantiene al equipo en la parte alta de la Segunda División española.

Su crecimiento también tuvo impacto a nivel internacional pues Arévalo ya integra la selección absoluta de Ecuador y su proyección europea refuerza su lugar en el radar del cuerpo técnico. En Santander asumen la inminencia de su salida. La ausencia del delantero en los entrenamientos marcó el cierre de un ciclo exitoso y abrió la puerta a un nuevo desafío en Alemania.

Si no surge ningún imprevisto, el 2 de enero sellará el futuro inmediato de Jeremy Arévalo. La Bundesliga espera a uno de los atacantes ecuatorianos con mayor proyección del momento.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Jeremy Arévalo ya no entrena con el primer equipo del Racing de Santander y espera al 2 de enero para llegar al Stuttgart

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno reduce IVA al 8% en servicios turísticos para feriado de Año Nuevo 2026

Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

Aryna Sabalenka cierra 2025 como número 1 del ranking WTA por segunda temporada consecutiva

Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO