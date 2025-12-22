Jessica Palacios elegida Mejor Atleta Femenina Junior en los Panam Sports Awards 2025

La halterista ecuatoriana Jessica Palacios fue elegida Mejor Atleta Femenina Junior en los Panam Sports Awards 2025, según los resultados anunciados por la organización este 22 de diciembre de 2025. La pesista obtuvo el 24,16% de los más de 45.000 votos emitidos durante los 20 días de votación abierta.

El reconocimiento se basa principalmente en su actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde conquistó dos medallas de oro en la categoría de levantamiento de pesas y estableció dos nuevos récords de los Juegos: 100 kg en arranque y 222 kg en total olímpico.

Logros y clasificación a Lima 2027

Con estos resultados, Jessica Palacios se clasificó automáticamente a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La atleta, de 17 años, superó en la votación a competidoras de Argentina (Agostina Hein, natación), Brasil (Stephanie Balduccini, natación), Panamá (Emily Santos, natación), Canadá (Charlotte Simoneau, levantamiento de pesas), Colombia (Stefany Cuadrado, ciclismo) y Estados Unidos (Charleigh Bullock, gimnasia artística).

Palacios es la menor de las tres hermanas pesistas Dajomes-Palacios, junto a Neisi Dajomes y Angie Palacios, ambas medallistas olímpicas.

Los ganadores en otras categorías

Los Panam Sports Awards Junior 2025 premiaron a los mejores atletas juveniles del continente en siete categorías. El Mejor Atleta Junior Masculino fue Roberto Bonilla de Guatemala (natación, 23,09%), quien obtuvo dos oros y récords en Asunción.

El Mejor Equipo Masculino fue el de balonmano de Brasil (34,80%), invicto y campeón. Por su parte el Mejor Equipo Femenino correspondió al relevo 4×100 m femenino de Jamaica (24,10%), con nuevo récord de Juegos (43.51).

Otras distinciones destacadas

El Premio al Logro Deportivo lo ganaron las gemelas Mía y Lía Cuevas de México (clavados, 21,40%), oro en sincronizado y clasificadas a Lima 2027. Además el Premio al Atleta Influencer fue para Valeria Páez de México (atletismo, 53,35%), por su interacción en redes.

El Premio Fair Play se otorgó a Gladymar Torres de Puerto Rico (atletismo, 51,97%), por su gesto de celebración con su compañera de equipo tras un photo finish.

Reconocimiento continental y entrega

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, expresó su satisfacción por la participación y felicitó a los ganadores y nominados. La entrega de los premios se realizará durante la Asamblea General de la organización en el primer semestre de 2026.

Los Panam Sports Awards Junior buscan destacar a los atletas menores de 23 años que brillaron en el ciclo 2025, con énfasis en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.