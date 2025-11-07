Joan Laporta anuncia que el Spotify Camp Nou generará el triple de ingresos comerciales

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró este viernes en Barcelona que el entrenamiento de puertas abiertas con 23.000 espectadores en el nuevo Spotify Camp Nou marcó un “regreso al futuro”.

Además anticipó que el club disputará su primer partido oficial con 45.000 aficionados en la fase 1b del proyecto, con el objetivo de cumplir y superar el presupuesto récord de 1.190 millones de dólares esta temporada.

El dirigente blaugrana destacó la emoción al ingresar al recinto. “Te vienen memorias, momentos míticos del pasado, y crees que tendrás también momentos míticos en el presente y futuro”. Laporta definió el estadio como “el mejor del mundo” y un “legado para los barcelonistas”. El ensayo con público resultó “muy satisfactorio”, aunque requiere una revisión final con los departamentos implicados antes de la autorización definitiva.

Doncs ja som aquí 🤩 pic.twitter.com/gTZIgEXd2O — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 7, 2025

Avances en la obra y calendario

Laporta explicó que, con 27.000 espectadores, ya sería posible un partido, pero el club espera la licencia para alcanzar 45.000 en el debut oficial. “Si nos la dan antes del parón, podría ser contra el Athletic”, indicó. El presidente subrayó que el estadio sin cubierta debe terminarse a finales de 2026, salvo imprevistos, y que los ingresos crecerán progresivamente durante la temporada.

El proyecto, aprobado por inversores y Goldman Sachs, se basó en previsiones conservadoras, pero Laporta estima que generará “como mínimo el triple de ingresos comerciales”. “Ya hemos salvado al club y el estadio es una realidad”, afirmó, destacando la confianza que transmite a los sponsors para mantener al Barça en la élite.

Impacto deportivo y Champions

En lo deportivo, Laporta expresó “plena confianza” en Hansi Flick y el equipo de cara al partido en Vigo. “Esperamos recortar puntos y confiamos en que el trabajo dará frutos”, vaticinó. Elogió a Lamine Yamal, quien entrenó pese a su pubalgia: “Es un genio comprometido; ya debutó aquí y sabe lo que es”. Sobre su convocatoria con España, la consideró un “reconocimiento” y evitó polémicas.

El presidente sueña con disputar la Champions League esta temporada en el Spotify Camp Nou y mantiene diálogos con la UEFA. “Si el palco debe estar cubierto, instalaremos uno provisional”, aclaró, aunque aún no hay aprobación.

Homenaje a Messi y futuro institucional

Laporta imaginó un homenaje a Leo Messi con 105.000 espectadores. “Sería una bonita forma de inaugurar el estadio completo; dependerá de ellos, pero por nuestra parte, sí”. Respecto a las elecciones de 2026, descartó adelantarlas. “No pienso en ello; que gane el mejor”.

El nuevo Spotify Camp Nou posiciona al FC Barcelona como referente en infraestructura moderna, combinando tradición con proyección económica y deportiva global.