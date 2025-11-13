Joan Laporta propone estatua de Lionel Messi en el Spotify Camp Nou como homenaje histórico

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, declaró este jueves 13 de noviembre de 2025, durante la presentación de un libro en Barcelona, que Lionel Messi merece una estatua en el Spotify Camp Nou para reconocer su legado, junto a las de Ladislao Kubala y Johan Cruyff, y reveló que la directiva trabaja en el proyecto pendiente del acuerdo familiar, en medio de especulaciones sobre un retorno que calificó de poco realista.

Declaraciones sobre el homenaje a Messi

Laporta expresó su apoyo al tributo durante el evento de presentación del libro Jo vaig viure a La Masia, del periodista Xavi Torres, editado por Cossetània Edicions. “Messi se merece el homenaje en Can Barça, el más bonito del mundo, y también junto con la junta directiva, los compañeros, siempre pensamos que se tiene que hacer algo más por Messi. Yo creo que Messi debería tener una estatua en el Camp Nou“, afirmó el presidente.

El directivo enfatizó la justicia histórica del gesto. “Si también la tienen Kubala, Cruyff, creo que sería de justicia que Leo tuviera su estatua. Es de estos jugadores de referencia, que nos han marcado una época a todos”. Laporta indicó que el club avanza en el diseño, pero requiere la aprobación de la familia Messi: “Estamos trabajando en eso, tiene que estar de acuerdo la familia. Cuando sea el momento y tengamos el diseño, lo plantearíamos”.

Esta propuesta se enmarca en el legado de Messi en el FC Barcelona, donde disputó 778 partidos, anotó 672 goles y ganó 35 títulos, incluyendo cuatro Ligas de Campeones y 10 ligas españolas, antes de su salida en agosto de 2021 por limitaciones financieras.

Visita secreta de Messi al Camp Nou

La idea del homenaje cobra relevancia tras la visita no anunciada de Messi al estadio el domingo 9 de noviembre de 2025. El argentino, de 38 años, accedió al Spotify Camp Nou en obras junto a amigos como Rodrigo De Paul y Pepe Costa, sin coordinar con la directiva. Publicó fotos en Instagram con el mensaje: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz… Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

El club confirmó que Limak, la empresa constructora, facilitó el acceso tras ser informados in situ. Laporta describió el acto como “un arrebato simpático, espontáneo y un gesto de amor por el club”. Añadió: “El Spotify Camp Nou es su casa”, y reiteró el deseo de un homenaje adecuado una vez completadas las obras, previstas para 2026 con capacidad para 105.000 espectadores.

Desmentido de rumores sobre un regreso

El presidente desestimó especulaciones sobre un posible retorno de Messi como jugador. Actualmente en el Inter Miami de la MLS, donde firmó un contrato de tres años el mes pasado, Messi finalizará la temporada en diciembre de 2025, con la liga reanudando en primavera de 2026. “No es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador”, declaró Laporta, por respeto al argentino, al plantel y a los socios.

Laporta recordó la salida de 2021: “A pesar de cómo ocurrió todo con la salida de Leo, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de cualquiera”. El directivo mantiene una “relación correcta” con Messi, el ocho veces ganador del Balón de Oro, y enfatizó que el club debe un “homenaje al mejor jugador de la historia”.

Contexto del legado de Messi en Barcelona

Messi, formado en La Masia desde 2000, transformó al FC Barcelona en la década de 2010 con el sextete de 2009 y 2015. Su partida al PSG por dos temporadas precedió su etapa en Miami, donde ha sumado un título de la Leagues Cup. El anuncio de Laporta, en un año de remodelación del estadio, busca cerrar heridas abiertas y perpetuar su figura junto a ídolos como Cruyff.