João Cancelo vuelve al FC Barcelona hasta final de temporada tras acuerdo de cesión con Al Hilal

FC Barcelona anunció este martes 13 de enero de 2026, la incorporación en calidad de cedido del lateral portugués João Cancelo procedente del Al Hilal Saudi FC hasta el final de la temporada 2025-26, con el objetivo de reforzar las bandas y aportar experiencia y polivalencia al plantel dirigido por Hansi Flick.
Comunicado y desarrollo del anuncio
El club publicó inicialmente la noticia en sus redes sociales con el mensaje: “Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de vuelta al Barça, Joao”. Sin embargo, eliminó temporalmente la publicación debido a un problema administrativo con el traspaso internacional.
Una vez resueltos los trámites documentales, el FC Barcelona volvió a hacer oficial la cesión y confirmó que João Cancelo lucirá el dorsal ‘2’ durante su estancia. El lateral ya firmó el contrato y está habilitado para entrenar desde este miércoles 14 de enero y debutar cuando lo determine el cuerpo técnico.
Declaraciones de Cancelo en su presentación
En rueda de prensa tras la firma, João Cancelo explicó: “Vengo para tener mi espacio, a entrenar para jugar. Pero Jules, Balde, Gerard Martín y Eric Garcia lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, me gustan los retos y quiero desafiarme a mí mismo e intentar tener un espacio en el equipo”.
El portugués destacó que el Barça fue siempre su prioridad: “Hablé con el Al-Hilal, me dijeron que había una posibilidad de salir y tenía algunos clubes interesados, pero desde que Deco me llamó les dije que iba a esperar al Barça. A los otros clubes les dije que mi primera opción era el Barça y que iba a esperar por ellos”.
Motivación y condiciones físicas
Cancelo relató que su salida de Arabia Saudí fue inesperada: “El míster del Al-Hilal me dijo una cosa y luego, en tres días, otra. Me pilló de sorpresa, pero fue buena. Cuando escuché lo del Barça y Deco me llamó me puse las pilas y dije que iba a esperar hasta que me ficharan”.
Aseguró llegar en óptimas condiciones: “Físicamente me siento muy bien. En Arabia hay límite de extranjeros y me lesioné en septiembre, me quitaron de la lista y solo podían inscribirme en enero, pero vengo entrenando, estuve en la selección y estoy listo para intentar jugar”.
Trayectoria previa y objetivos
João Cancelo ya estuvo cedido en el FC Barcelona durante la temporada 2023-24 procedente del Manchester City, disputando 42 partidos oficiales, anotando 4 goles y repartiendo 5 asistencias. Tras finalizar esa cesión el 30 de junio de 2024, se incorporó al Al Hilal, donde acumuló 45 partidos en una temporada y media.
Formado en Benfica, ha defendido también a Valencia, Inter de Milán, Juventus, Manchester City y Bayern de Múnich. Sobre su regreso, señaló: “He hablado con Flick y quiero disfrutar de este equipo que tiene mucho talento. Cuando estuve aquí algunos de los niños se han convertido ya en hombres. Da gusto ver a este Barça jugar y vengo a intentar ayudar, a disfrutar del club y del equipo y, si es posible, a ganar títulos”.
Respecto a su futuro, dejó abierta la continuidad: “Tengo contrato con el Al-Hilal, pero vengo a disfrutar hasta final de temporada y luego veremos qué pasa. No tuve la suerte de ganar un título cuando estuve aquí y es lo que quiero: ganar títulos con este club”.