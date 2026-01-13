João Cancelo vuelve al FC Barcelona hasta final de temporada tras acuerdo de cesión con Al Hilal

FC Barcelona anunció este martes 13 de enero de 2026 , la incorporación en calidad de cedido del lateral portugués João Cancelo procedente del Al Hilal Saudi FC hasta el final de la temporada 2025-26, con el objetivo de reforzar las bandas y aportar experiencia y polivalencia al plantel dirigido por Hansi Flick.

Comunicado y desarrollo del anuncio

El club publicó inicialmente la noticia en sus redes sociales con el mensaje: “Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de vuelta al Barça, Joao”. Sin embargo, eliminó temporalmente la publicación debido a un problema administrativo con el traspaso internacional.

Una vez resueltos los trámites documentales, el FC Barcelona volvió a hacer oficial la cesión y confirmó que João Cancelo lucirá el dorsal ‘2’ durante su estancia. El lateral ya firmó el contrato y está habilitado para entrenar desde este miércoles 14 de enero y debutar cuando lo determine el cuerpo técnico.

Declaraciones de Cancelo en su presentación

En rueda de prensa tras la firma, João Cancelo explicó: “Vengo para tener mi espacio, a entrenar para jugar. Pero Jules, Balde, Gerard Martín y Eric Garcia lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, me gustan los retos y quiero desafiarme a mí mismo e intentar tener un espacio en el equipo”.

El portugués destacó que el Barça fue siempre su prioridad: “Hablé con el Al-Hilal, me dijeron que había una posibilidad de salir y tenía algunos clubes interesados, pero desde que Deco me llamó les dije que iba a esperar al Barça. A los otros clubes les dije que mi primera opción era el Barça y que iba a esperar por ellos”.

Motivación y condiciones físicas

Cancelo relató que su salida de Arabia Saudí fue inesperada: “El míster del Al-Hilal me dijo una cosa y luego, en tres días, otra. Me pilló de sorpresa, pero fue buena. Cuando escuché lo del Barça y Deco me llamó me puse las pilas y dije que iba a esperar hasta que me ficharan”.

Aseguró llegar en óptimas condiciones: “Físicamente me siento muy bien. En Arabia hay límite de extranjeros y me lesioné en septiembre, me quitaron de la lista y solo podían inscribirme en enero, pero vengo entrenando, estuve en la selección y estoy listo para intentar jugar”.

Trayectoria previa y objetivos

João Cancelo ya estuvo cedido en el FC Barcelona durante la temporada 2023-24 procedente del Manchester City, disputando 42 partidos oficiales, anotando 4 goles y repartiendo 5 asistencias . Tras finalizar esa cesión el 30 de junio de 2024 , se incorporó al Al Hilal , donde acumuló 45 partidos en una temporada y media.

Formado en Benfica, ha defendido también a Valencia, Inter de Milán, Juventus, Manchester City y Bayern de Múnich. Sobre su regreso, señaló: “He hablado con Flick y quiero disfrutar de este equipo que tiene mucho talento. Cuando estuve aquí algunos de los niños se han convertido ya en hombres. Da gusto ver a este Barça jugar y vengo a intentar ayudar, a disfrutar del club y del equipo y, si es posible, a ganar títulos”.