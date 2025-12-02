COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Estados Unidos

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, admite delitos de narcotráfico y revela detalles sobre ‘El Mayo’ Zambada en EE.UU.

La admisión de delitos del hijo de El Chapo reconfigura el proceso contra líderes del Cártel de Sinaloa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, admite delitos de narcotráfico.
La cooperación de Joaquín Guzmán López abrió dudas, ya que informes públicos lo señalan por ayudar a autoridades estadounidenses en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.
Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, admite delitos de narcotráfico.
La cooperación de Joaquín Guzmán López abrió dudas, ya que informes públicos lo señalan por ayudar a autoridades estadounidenses en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, admitió delitos de narcotráfico durante una audiencia en Estados Unidos y activó un acuerdo judicial que modifica la ruta del proceso. El integrante de Los Chapitos miró a la jueza Sharon Johnson Coleman y expresó la palabra “Culpable”, lo que generó una reacción inmediata entre fiscales y analistas del crimen organizado.

El caso presenta varios cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas y operaciones vinculadas al fentanilo, aunque la defensa decidió centrar la admisión en dos delitos. Los equipos legales mantienen conversaciones porque esta estrategia puede influir en expedientes abiertos contra líderes del Cártel de Sinaloa.

La estrategia legal y el papel de Ovidio Guzmán

El abogado Jeffrey Lichtman lidera la defensa, tal como ocurre con Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín. La coordinación entre ambos casos genera atención porque la admisión de hoy podría impactar en procesos paralelos contra jefes criminales con presencia en México y Estados Unidos.

La cooperación de Joaquín Guzmán López abrió dudas, ya que informes públicos lo señalan por ayudar a autoridades estadounidenses en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada. Durante la audiencia, reconoció que engañó a Zambada para llevarlo a territorio estadounidense, un dato que provocó nuevas evaluaciones entre fiscales federales.

El traslado de ‘El Mayo’ y su impacto judicial

El ingreso a Estados Unidos ocurrió tras su detención en El Paso, Texas, luego de un vuelo privado que salió desde Sinaloa. Paralelamente, el expediente de Zambada avanza en Nueva York, donde se declaró culpable el 25 de agosto, lo que incrementa la especulación sobre acuerdos ajenos a la vista pública.

El medio La Opinión consultó a la fiscal general Pamela Bondi para conocer detalles del traslado. Bondi rechazó ampliar información, aunque destacó la cooperación mexicana. “Primero, queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para llevar a todos estos líderes de cárteles ante la justicia”, indicó en conferencia.

Bondi agregó: “No vamos a comentar sobre los detalles de ninguna investigación en particular, pero bajo la dirección de Donald Trump, hemos llevado a más líderes de cárteles ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de este país”. La declaración elevó la presión política alrededor del caso y reforzó la importancia del testimonio de Guzmán López.

El proceso continuará con audiencias que podrían modificar la estructura criminal dentro del Cártel de Sinaloa, según analistas. La cooperación de Joaquín Guzmán López marcará la dimensión real del acuerdo y definirá el impacto final en la lucha contra el narcotráfico a nivel federal. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, admite delitos de narcotráfico y revela detalles sobre ‘El Mayo’ Zambada en EE.UU.

CAL abre investigación ética contra seis asambleístas de Revolución Ciudadana por visita sorpresa al Hospital Baca Ortiz

Lamine Yamal explica su decisión entre las selecciones de España y Marruecos

Padre e hijo fueron asesinados en Pasaje horas después de recuperar su libertad

Semifinal Copa Ecuador: Cuenca Juniors busca remontar 4-1 ante Universidad Católica en Alejandro Serrano Aguilar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, admite delitos de narcotráfico y revela detalles sobre ‘El Mayo’ Zambada en EE.UU.

CAL abre investigación ética contra seis asambleístas de Revolución Ciudadana por visita sorpresa al Hospital Baca Ortiz

Lamine Yamal explica su decisión entre las selecciones de España y Marruecos

Padre e hijo fueron asesinados en Pasaje horas después de recuperar su libertad

Semifinal Copa Ecuador: Cuenca Juniors busca remontar 4-1 ante Universidad Católica en Alejandro Serrano Aguilar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

CAL abre investigación ética contra seis asambleístas de Revolución Ciudadana por visita sorpresa al Hospital Baca Ortiz

Lamine Yamal explica su decisión entre las selecciones de España y Marruecos

Padre e hijo fueron asesinados en Pasaje horas después de recuperar su libertad

Semifinal Copa Ecuador: Cuenca Juniors busca remontar 4-1 ante Universidad Católica en Alejandro Serrano Aguilar

¿Hay reducción al presupuesto de las universidades de Manabí? Así quedan las asignaciones para el 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO