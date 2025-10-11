COMUNIDAD POR USD 1
Joe Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

Joe Biden, de 82 años, enfrenta un agresivo cáncer de próstata. Su portavoz dio detalles sobre el tratamiento que inició.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Joe Biden, expresidente de Estados Unido, comenzó a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir el agresivo cáncer de próstata que se le diagnosticó en mayo.

Joe Biden y su tratamiento contra el cáncer

El anuncio lo realizó el portavoz del político estadounidense, sin dar mayores detalles sobre su estado de salud.»Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento con radioterapia y hormonas», informó en un comunicado recogido por la cadena NBC.

Las sesiones de radioterapia durarán cinco semanas y acompañarán al tratamiento de hormonas en forma de píldora que el expresidente ya comenzó, según el comunicado.

Un cáncer muy agresivo

El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, anunció en mayo su diagnóstico de cáncer de próstata agresivo, con un puntaje de Gleason 9 (Grupo de Grado 5), el más alto, y metástasis ósea. Su oficina lo describió como una forma sensible a hormonas, lo que permite un manejo efectivo mediante terapias dirigidas.

Biden, quien dejó el cargo en enero de 2025 como el mandatario más longevo de la historia, expresó optimismo: «El pronóstico es bueno, estamos trabajando en todo y me siento bien«.

Inició tratamiento con pastillas hormonales por seis semanas, seguido de otro régimen similar. Mientras que en septiembre se sometió a cirugía Mohs para extirpar lesiones de cáncer de piel en la frente, un procedimiento exitoso que eliminó todo tejido canceroso, sin necesidad de más intervenciones. Su médico confirmó vigilancia dermatológica continua.

Expertos destacan que, pese a la agresividad, tratamientos como estos permiten una vida normal y de calidad.

Biden, impulsor del Cancer Moonshot, ha inspirado apoyo global, recordando: «El cáncer nos toca a todos; somos más fuertes en los lugares rotos».

Joe Biden enfrentó desafíos de salud durante su presidencia

Joe Biden, presidente de Estados Unidos de 2021 a 2025, enfrentó diversos retos de salud durante su mandato. En 2021 se le diagnosticó un pólipo benigno en el colon, extirpado sin complicaciones. En 2023, se sometió a cirugía Mohs para remover un carcinoma basocelular en el pecho, sin evidencia de propagación.

Biden también manejó fibrilación auricular controlada y reflujo gastroesofágico, que causaba carraspeo ocasional. Contrajo COVID-19 en julio de 2022, con síntomas leves y recuperación rápida tras tratamiento con Paxlovid. Su médico, Kevin O’Connor, destacó su capacidad para liderar, aunque la edad generó debates públicos.

A pesar del respaldo inicial de la Casa Blanca, las preocupaciones por su desempeño llevaron finalmente a Biden a retirarse de la campaña electoral en julio de 2024.

