Joe Biden completa su ronda de radioterapia y toca la ‘campana del cáncer’

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, completó su ronda de radioterapia en el marco del tratamiento que está recibiendo para superar el cáncer de próstata diagnosticado el pasado mes de mayo.

El político demócrata tiene 82 años y su salud tiene en vilo a su familia y seguidores.

Joe Biden celebró haciendo sonar una campana

Su hija Ashley Biden compartió en Instagram un vídeo en el que el antiguo mandatario toca una campana como símbolo de la culminación de esta fase, junto a un mensaje de agradecimiento al personal médico del centro Penn Medicine, situado en la ciudad de Pensilvania.

Un portavoz de Biden citado por la cadena ABC News también confirmó el fin de esta ronda, especificando además que a estas alturas no saben aún si serán necesarias más sesiones de radioterapia.

Biden, que el próximo 20 de noviembre cumplirá 83 años, tiene previsto acudir el domingo a Boston para recibir un premio en el Instituto Edward M. Kennedy. Esto en el marco de su tratamiento que anunció hace diez días y que incluye el uso de hormonas.

Un cáncer muy agresivo

El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, anunció en mayo su diagnóstico de cáncer de próstata agresivo, con un puntaje de Gleason 9 (Grupo de Grado 5), el más alto, y metástasis ósea. Su oficina lo describió como una forma sensible a hormonas, lo que permite un manejo efectivo mediante terapias dirigidas.

Biden, quien dejó el cargo en enero de 2025 como el mandatario más longevo de la historia, expresó optimismo: «El pronóstico es bueno, estamos trabajando en todo y me siento bien».

Inició tratamiento con pastillas hormonales por seis semanas, seguido de otro régimen similar. Mientras que en septiembre se sometió a cirugía Mohs para extirpar lesiones de cáncer de piel en la frente, un procedimiento exitoso que eliminó todo tejido canceroso, sin necesidad de más intervenciones. Su médico confirmó vigilancia dermatológica continua.

Expertos destacan que, pese a la agresividad, tratamientos como estos permiten una vida normal y de calidad.

Biden, impulsor del Cancer Moonshot, ha inspirado apoyo global, recordando: «El cáncer nos toca a todos; somos más fuertes en los lugares rotos».

Joe Biden enfrentó desafíos de salud durante su presidencia

Joe Biden, presidente de Estados Unidos de 2021 a 2025, enfrentó diversos retos de salud durante su mandato. En 2021 se le diagnosticó un pólipo benigno en el colon, extirpado sin complicaciones. En 2023, se sometió a cirugía Mohs para remover un carcinoma basocelular en el pecho, sin evidencia de propagación.

Biden también manejó fibrilación auricular controlada y reflujo gastroesofágico, que causaba carraspeo ocasional. Contrajo COVID-19 en julio de 2022, con síntomas leves y recuperación rápida tras tratamiento con Paxlovid. Su médico, Kevin O’Connor, destacó su capacidad para liderar, aunque la edad generó debates públicos.

Pese al respaldo inicial de la Casa Blanca, las preocupaciones por su desempeño llevaron a Biden a retirarse de la campaña electoral. Esto, en julio de 2024.