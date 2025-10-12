John Reimberg: «debemos tener el control absoluto de quienes quieren ingresar a Quito y con qué intención”

Quito, capital ecuatoriana, permanece bajo fuerte resguardo policial y militar este domingo 12 de octubre de 2025, tras las advertencias de la Conaie de avanzar hacia el centro norte de Quito. La organización, que cumple 21 días de paro nacional, exige la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio al diésel, medida que originó una ola de movilizaciones en varias provincias del país.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que las entradas a Quito seguirán cerradas mientras dure la jornada de manifestaciones. Según la autoridad, los bloqueos buscan evitar el ingreso masivo de manifestantes desde sectores como Cayambe y Tabacundo, donde se concentran decenas de camionetas con simpatizantes del movimiento indígena. Reimberg aseguró que el objetivo es preservar la seguridad interna y prevenir posibles disturbios.

Los contingentes policiales y militares se mantienen desplegados en puntos estratégicos de la ciudad y en los accesos por el norte y el sur. La vía E35, uno de los principales ingresos hacia la capital, está bajo control permanente. Vehículos tácticos y uniformados custodian los puentes peatonales, mientras helicópteros sobrevuelan las avenidas 6 de Diciembre, Mariscal Sucre y Simón Bolívar.

Ministro confirma bloqueos y pide comprensión a los ciudadanos

Pasadas las 14:00 de hoy domingo 12 de octubre, el ministro Reimberg ofreció declaraciones en Quito y confirmó que los bloqueos viales se mantendrán hasta el cierre de la jornada de protestas. Reconoció que existen dos puntos conflictivos en la ciudad: La Villaflora, en el sur, y la avenida 6 de Diciembre, en el norte, donde alrededor de 200 manifestantes fueron dispersados por la Policía Nacional.

El funcionario explicó que algunos grupos lanzaron voladores contra los helicópteros policiales, lo que elevó las alertas de seguridad en la zona. También reiteró que la mayoría de la capital permanece en calma, pese a la tensión generada por las movilizaciones. “Pido disculpas a los ciudadanos que regresan del feriado, pero debemos tener control sobre quiénes ingresan a Quito y con qué intención”, expresó.

Las entradas de Guayllabamba, Tabacundo y Cayambe continúan cerradas. En la ruta Tabacundo–Cajas, el paso vehicular fue suspendido en el sector La Virgen (Loma Gorda), mientras que en la Cayambe–Cajas también se mantiene la restricción. La Policía Nacional señaló que estas medidas son temporales, aunque no se ha definido una hora para su levantamiento.

Entre los puntos donde se concentran los manifestantes en Quito están el Parque El Arbolito, el Redondel del Ciclista, el Parque El Ejido, el Peaje de Oyacoto y la avenida Shyris. En todos estos sitios se reporta la presencia de grupos indígenas y estudiantes, que exigen atención a las demandas del movimiento.

Movilizaciones continúan tras 21 días de paro nacional

El paro convocado por la Conaie inició el 22 de septiembre, tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel. A esta medida se sumaron otras exigencias, entre ellas la reducción del IVA del 15% al 12%, la liberación de detenidos durante las protestas y el rechazo a la consulta popular y referendo previstos para el 16 de noviembre.

Durante las últimas horas, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, reiteró la decisión de movilizar columnas de manifestantes desde Cayambe y Tabacundo hacia la capital. Su objetivo, dijo, es llegar hasta el Parque El Arbolito, punto histórico de concentración de las protestas indígenas. En respuesta, las fuerzas del orden desplegaron más de 7 000 uniformados en toda la capital para evitar enfrentamientos y resguardar edificios públicos.

Mientras tanto, en la provincia de Imbabura, las vías hacia Pichincha y Carchi permanecen bloqueadas. La Policía reporta ocho cierres viales activos, lo que impide el tránsito vehicular hacia el norte del país. Además, en varios puntos de la Sierra central se mantienen cierres intermitentes, especialmente en Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Las autoridades insisten en mantener el diálogo, aunque la dirigencia indígena no ha confirmado su participación en un nuevo proceso de mediación. Hasta el momento, no se registran acuerdos concretos entre el Ejecutivo y los líderes de las organizaciones sociales. (MV).