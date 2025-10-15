COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Impacto

John Reimberg: «Un segundo carro que contiene una cantidad de explosivos no detonó»

Humberto Plaza, calificó la explosión de la camioneta afuera de un edificio del norte de Guayaquil como un atentado terrorista.
John Reimberg, ministro del Interior se refirió al caso de una camioneta que explotó a las 18h35 en el norte de Guayaquil.
Restos de la camioneta quedaron esparcidos tras la fuerte explosión en el norte de Guayaquil. (Apifoto)
Restos de la camioneta quedaron esparcidos tras la fuerte explosión en el norte de Guayaquil. (Apifoto)
Restos de la camioneta quedaron esparcidos tras la fuerte explosión en el norte de Guayaquil. (Apifoto)

José Moreira

Redacción ED.

José Moreira

Redacción ED.

John Reimberg, ministro del Interior se refirió al caso de una camioneta que explotó a las 18h35 en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió frente a las oficinas del Grupo Nobis, en la avenida de las Américas, sector del Mall del Sol. El hecho dejó un hombre fallecido y dos personas heridas, según confirmó Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

El atentado, reportado inicialmente al ECU-911 como un incendio vehicular, busca generar caos, según el ministro del Interior. Reimberg informó que un segundo vehículo contenía explosivos no detonados, neutralizados por el equipo antiexplosivos de la Policía Nacional, que realizará detonaciones controladas en el lugar.

John Reimberg informó de una explosión controlada

“No es un artefacto artesanal, sino de elaboración profesional por grupos delincuenciales”, afirmó, destacando que la Policía trabaja para contrarrestar la amenaza y capturar a los responsables. Exhortó a la ciudadanía a mantenerse fuera del perímetro donde opera la fuerza pública. La explosión ocurrió cerca del mayor centro comercial de Guayaquil, frente a Nobis Holding de Inversiones, ligado a la familia del presidente Daniel Noboa.

Las autoridades intensifican operativos para garantizar la seguridad en esta zona clave de actividad comercial y turística, mientras investigan los motivos del atentado. No se han reportado avances en la identificación de los responsables. «Un segundo carro contiene una cantidad de explosivo que no detonó«, aseguró Reimberg a través de su cuenta de X. Allí se refiró también a una explosión controlada.

Existencia de un grupo terrorista organizado

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil se refirió a la explosión de un vehículo que dejó un muerto y al menos dos heridos, en Guayaquil. Todo se dio cuando una camioneta explotó a las 18h35 frente a las oficinas del Grupo Nobis. Esto en la avenida de las Américas, sector del Mall del Sol. Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que un hombre falleció y otras dos personas resultaron heridas.

El atentado, ocurrido cerca del mayor centro comercial de la ciudad, en una zona con hoteles y edificios de oficinas. “Esto busca generar terror”, refirió el alcalde Aquiles Alvarez. El burgomaestre lamentó el ataque y denunció la existencia de un grupo terrorista organizado con roles específicos: “Unos ponen las bombas y otros los sacan de la cárcel si los capturan”.

Otra detonación controlada en el sector

Por su parte, Humberto Plaza, calificó la explosión de la camioneta afuera de un edificio del norte de Guayaquil como un atentado terrorista. El funcionario aseguró que la ciudad se encuentra en “estado de máxima alerta”. En declaraciones a Ecuavisa, el funcionario subrayó: “Quienes han perpetrado este acto asesino, los vamos a perseguir debajo de las piedras. Encontraremos las madrigueras donde se encuentran”.

Francisco Zumárraga, comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, confirmó a los medios de comunicación que se registró otra detonación controlada en el sector. En el sitio se hallaron varios tacos de dinamita por lo que la Policía realizó una detonación para acabar con dicho material y evitar algún incidente ocurrido con el de la camioneta.

