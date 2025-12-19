COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Streaming

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

La selección musical de fin de año del expresidente de Estados Unidos incluye el éxito del reguetonero ecuatoriano, que comparte vitrina con figuras globales.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”
El ecuatoriano Jombriel sigue en ascenso en su carrera musical.
Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”
El ecuatoriano Jombriel sigue en ascenso en su carrera musical.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El reguetonero esmeraldeño Jombriel alcanzó un hito cultural al aparecer en la lista ‘Barack Obama’s Favorite Music 2025’. El exmandatario estadounidense recomendó ‘Vitamina’, su colaboración junto a DFZM y Jøtta, dentro de una curaduría seguida por millones.

La mención consolida un ascenso que ya había cruzado fronteras. Jombriel captó la atención de Billboard, entró al Top 50 de Rolling Stone Música Latina y se posicionó como el artista más escuchado en Spotify Ecuador.

Obama mantiene esta tradición desde su paso por la Casa Blanca. Cada listado funciona como un termómetro de tendencias y amplifica carreras emergentes con impacto inmediato.

Jombriel responde a Obama

‘Vitamina’ comparte espacio con nombres como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Rosalía y Drake. En Ecuador, el sencillo lidera reproducciones y refuerza el dominio del artista en plataformas digitales.

El gesto del exmandatario no se quedó en la mera sensación. En la publicación, Jombriel respondió con un mensaje breve y de celebración que elevó el orgullo local y viralizó el momento. El reconocimiento llega tras otro logro clave para la música ecuatoriana. Rolling Stone incluyó a Johann Vera y Jombriel en su lista de las 50 mejores canciones en español de 2025.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Barack Obama (@barackobama)

En esa selección, ‘Vitamina’ destacó por proyectar el reguetón ecuatoriano al mapa regional. La revista subrayó el equilibrio entre nostalgia y modernidad, con guiños al espíritu de La Familia Balvin. El estribillo pegadizo fue uno de los puntos resaltados por la crítica: “Tengo tu kriptonita / Y para tus chicas tengo una vi-ta-meeee-na”. La canción integra el álbum debut con Warner Music Latina, Jombriel de la Suerte, que incluye además un remix de ‘Parte & Choke’ junto a Ryan Castro.

La recomendación de Obama amplifica el alcance de Jombriel y confirma que su propuesta dialoga con audiencias globales

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, frena renuncia del juez C.S.L. hasta que dicte sentencias pendientes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO