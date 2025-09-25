Jon Bon Jovi comparte la inesperada historia de su madre: de uniforme militar a conejita Playboy

Jon Bon Jovi, ícono del rock, compartió en el pódcast Dumb Blonde detalles inéditos sobre la vida de su madre, Carol Bongiovi, quien falleció en julio de 2024 a los 83 años. En una conversación con la anfitriona Bunnie Xo, el músico de 63 años destacó la valentía y determinación de su madre, desde su etapa como marine hasta su paso como conejita Playboy en los años 60, ofreciendo una mirada íntima a su legado familiar.

Durante el pódcast, Jon Bon Jovi relató cómo Carol conoció a su esposo, John Bongiovi Sr., en los Marines, donde ambos sirvieron. “No podía esperar para enlistarse”, dijo el cantante, describiendo cómo su madre dejó atrás una infancia difícil para forjar su camino en la disciplina militar. Este encuentro marcó el inicio de una vida juntos que los llevó de Nueva York a Nueva Jersey, donde criaron a su familia.

Una conejita Playboy en el glamour de los 60

El relato de Jon Bon Jovi sorprendió al abordar el paso de Carol por el Playboy Club de Manhattan, un ícono de glamour en la década de 1960. “Ella estaba casada, yo aún no había nacido o recién nací”, explicó. Carol fue una de las primeras conejitas del club, que abrió en 1962, junto a figuras como Lauren Hutton y la madre de Diane Lane.

El músico expresó orgullo por las fotografías que capturan a su madre en ese ambiente vibrante, acompañada de personalidades como Frank Sinatra y su esposo. “Esas fotos con Sinatra, mi papá y mis tíos en el Playboy Club son geniales”, afirmó Bon Jovi, evocando la energía y carisma de Carol. Este capítulo de su vida, antes de establecerse en Sayreville y más tarde en Holmdel, Nueva Jersey, refleja su espíritu audaz en una época de cambios culturales.

Una madre que inspiró una carrera

La influencia de Carol en la carrera de Jon Bon Jovi fue un tema central en la conversación. En una entrevista de 2020 con The Big Issue, el cantante reconoció que sus padres le dieron la confianza para perseguir sus sueños musicales. “Me apoyaban siempre. Podía llegar a casa a las dos de la mañana, pero me decían: ‘Preséntate a la escuela a tiempo, persigue tu sueño’”, recordó. Este equilibrio entre disciplina y libertad moldeó al líder de Bon Jovi, cuya banda ha vendido millones de discos en cuatro décadas.

Legado de una mujer pionera

Carol Bongiovi no solo fue una figura clave en su familia, sino también una mujer que desafió estereotipos. Su paso por los Marines y el Playboy Club, combinado con su apoyo incondicional a su hijo, la convierten en un símbolo de determinación. Tras su fallecimiento, Jon Bon Jovi ha compartido estas historias para honrar su memoria, destacando su impacto en una era donde las mujeres enfrentaban grandes barreras.

El relato del músico ha generado interés en redes sociales, donde los fans celebran la vida de Carol. Su historia, desde los vibrantes años 60 hasta su rol como pilar familiar, resuena como un testimonio de valentía y autenticidad.