Jonatan Betancourt firma por una temporada con el recién ascendido FC Cajamarca

El FC Cajamarca, campeón de la Liga 2 2025 y recién ascendido a la máxima categoría del fútbol peruano, anunció la incorporación del delantero ecuatoriano Jonathan Betancourt para la temporada 2026. El jugador de 30 años, nacido el 14 de febrero de 1995 en Eloy Alfaro (Ecuador), firma por una temporada con el club cajamarquino, que se prepara para su estreno en la Liga 1.

Betancourt llega procedente de Leones FC (conocido como Leones del Norte), equipo de la LigaPro Serie B de Ecuador, donde militó en la segunda mitad de 2025. Su contrato con dicha institución concluía el 31 de diciembre de 2025, lo que permitió su incorporación inmediata al proyecto del FC Cajamarca.

El atacante, que puede desempeñarse como extremo izquierdo o delantero, regresa al fútbol peruano tras su paso por Deportivo Garcilaso en 2023.

Trayectoria consolidada del nuevo refuerzo

La carrera de Jonathan Betancourt incluye etapas en clubes ecuatorianos como Universidad Católica, Liga de Quito y Barcelona SC. Además, ha tenido experiencias internacionales en Portugal (Porto Sub-19 y Gondomar SC), México (Querétaro FC, Dorados de Sinaloa y Cimarrones de Sonora), entre otros equipos.

Su trayectoria completa abarca: Espoli (2012), Norte América (2013 y 2015), Porto Sub-19 (2013-2014), Gondomar SC (2014-2015), Deportivo Azogues (2015), Aucas (2016), Liga de Quito (2017), Barcelona SC (2018), Universidad Católica (2019-2020), Querétaro FC (2020), Cimarrones de Sonora (2021), Dorados de Sinaloa (2021-2022), Delfín SC (2022), Deportivo Garcilaso (2023), La Unión (2024), Chacaritas (2025) y Leones FC (2025).

Betancourt aporta experiencia en competiciones de alto nivel, con pasos por ligas sudamericanas, mexicanas y europeas.

Preparación para el debut en Liga 1

El FC Cajamarca, dirigido por Carlos Silvestri, busca armar un plantel competitivo para su primera participación en la Liga 1, prevista para iniciar a fines de enero de 2026. El club juega sus partidos como local en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca.

La llegada de Betancourt se suma a otras incorporaciones oficializadas, como Pablo Lavandeira, Matías Almirón, Alexis Rodas y Samuel Aspajo, en el marco de la planificación para la temporada 2026.

Con este fichaje, el equipo cajamarquino incorpora un jugador con conocimiento previo del fútbol peruano, tras su etapa en Deportivo Garcilaso.

La directiva del FC Cajamarca continúa trabajando en la conformación del plantel, con el objetivo de consolidarse en la primera división tras el ascenso logrado como campeón de la Liga 2 2025.