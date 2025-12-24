COMUNIDAD POR USD 1
Cadete de policía en Texas, llama la atención por su altura excepcional y se vuelve viral

La atención hacia Wilmore no solo ha sido por curiosidad, sino también por su potencial capacidad física para tareas de seguridad.
Jordan Wilmore, un cadete de policía de Texas, se ha vuelto viral en redes sociales debido a su altura de 2,20 metros.
Jordan Wilmore, un cadete de policía de Texas posee una altura de 2.20 metros.
Jordan Wilmore, un cadete de policía de Texas, se ha vuelto viral en redes sociales debido a su altura de 2,20 metros.
Jordan Wilmore, un cadete de policía de Texas posee una altura de 2.20 metros.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Jordan Wilmore, un cadete de policía de Texas, se ha vuelto viral en redes sociales debido a su altura de 2,20 metros. Su caso se conoció mientras completaba su entrenamiento en el Departamento de Policía de Kemah. Su notable estatura ha generado interés mediático y público en Estados Unidos, convirtiéndo en uno de los oficiales (o futuros oficiales) más altos del país.

El cadete, que recientemente se incorporó al cuerpo policial, ha sido protagonista de fotografías y videos que muestran su paso por las instalaciones del departamento. Las imágenes, compartidas en redes sociales, destacan su presencia imponente. El aspirante a la Policía se ha vuelto viral mientras participa en actividades de entrenamiento y en la vida cotidiana del recinto policial.

Cadete de policía en Texas es una iminencia

La atención hacia Wilmore no solo ha sido por curiosidad, sino también por su potencial capacidad física para tareas de seguridad y control en el cumplimiento de la ley. La altura del cadete es significativamente superior al promedio de los agentes de policía en Estados Unidos. Esta se encuentra alrededor de 1,78 metros para hombres y 1,65 metros para mujeres, según datos del Bureau of Justice Statistics.

En declaraciones previas a medios locales, representantes del Departamento de Policía de Kemah expresaron su entusiasmo por contar con Wilmore en las filas de la institución. Señalaron que, aunque su estatura es inusual, el enfoque del departamento se centra en su formación profesional y habilidades para cumplir con los estándares de servicio policial.

Curiosidad por su desempeño en las funciones policiales

Los videos y fotografías de Wilmore circulando por el departamento se han viralizado en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Aquello ha generado comentarios de usuarios que destacan su altura y curiosidad por su desempeño en las funciones policiales. Muchos han comparado su estatura con la de sus compañeros cadetes, acentuando la diferencia visual.

El fenómeno también ha llevado a la discusión sobre la diversidad física dentro de los cuerpos policiales. Aquello subraya que la capacidad para el servicio no depende únicamente de la constitución física. También depende de la formación, destrezas y ética profesional del personal. El Departamento de Policía de Kemah, ubicado en el estado de Texas, es responsable de la seguridad de la comunidad local y de garantizar el cumplimiento de la ley en la ciudad.

La institución mantiene programas de reclutamiento y formación de cadetes enfocados en estándares de preparación física, académica y táctica. Jordan Wilmore continuará su entrenamiento hasta completar su incorporación como oficial de policía. Ante ello,  su estatura excepcional seguirá siendo un elemento distintivo dentro del departamento y un tema de interés mediático.

