COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán en calidad de cedido por un año

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, de 28 años, dejó Sporting Gijón y se une a Huracán de Argentina en préstamo por una temporada.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán.
Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo deja Europa y se incorpora al Club Atlético Huracán de Argentina, en Buenos Aires, el 9 de enero de 2026, tras la finalización anticipada de su préstamo con el Sporting Gijón (España) por parte del Atlas (México), dueño de su pase, con el objetivo de ganar minutos y continuidad en el fútbol sudamericano.

Finalización de la cesión en España

Real Sporting de Gijón anunció el 9 de enero de 2026 la terminación anticipada de la cesión del delantero Jordy Caicedo, quien llegó al club asturiano en julio de 2024 procedente del Atlas de Guadalajara (México) y renovó su préstamo para la temporada 2025/2026. Por su parte Sporting de Gijón decidió romper el vínculo por motivos deportivos. Esto permitió al jugador negociar con otros equipos.

Durante su etapa en el Sporting Gijón, Caicedo acumuló 39 partidos oficiales entre la Segunda División y la Copa del Rey, con 2 goles anotados. En la campaña 2025/2026, disputó 13 encuentros (10 en liga y 3 en copa), sumando 374 minutos en cancha, sin registrar goles ni asistencias.

Detalles del acuerdo con Huracán

Jordy Caicedo llegará a Huracán en calidad de cedido por una temporada, sin cargo para el club argentino, y con una opción de compra de 1,1 millón de dólares por el 80% de su pase, según información de periodistas especializados como Germán García Grova y César Luis Merlo. El acuerdo verbal se concretó tras varios días de negociaciones y se agilizó con la resolución del préstamo en España.

El delantero machaleño, de 28 años, busca recuperar protagonismo y minutos de juego para mantenerse en consideración de la selección ecuatoriana. En Huracán, podría coincidir con su compatriota Hernán Galíndez, arquero titular y referente del equipo, quien influyó positivamente en la decisión del jugador.

Trayectoria en la selección ecuatoriana

Jordy Caicedo debutó con la selección absoluta de Ecuador en 2021 y ha disputado 17 encuentros con el combinado nacional, acumulando 409 minutos y anotando 3 goles. Participó en la Copa América 2021 y 2024, con su último llamado el 5 de julio de 2024 en los cuartos de final ante Argentina.

El goleador tricolor tuvo regularidad en convocatorias durante los ciclos de Gustavo Alfaro y Félix Sánchez Bas, pero su escaso rodaje en el Sporting Gijón redujo sus oportunidades en fechas recientes. Con este traslado a Huracán, apunta a recuperar continuidad para el ciclo de Sebastián Beccacece de cara al Mundial 2026.

El pase de Caicedo pertenece al Atlas de México, donde estuvo cedido previamente al Sporting Gijón. Su valor de mercado actual, según Transfermarkt, ronda los 800.000 euros. El movimiento forma parte del mercado de pases de enero de 2026, con Huracán reforzando su ataque en el Torneo Clausura argentino.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán en calidad de cedido por un año

Ariel Grazziani cree en la continuidad de Gustavo Lescovich en Delfín SC y aborda prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

OEA expresa preocupación por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral

Muere Gustavo Woelke, voz icónica de la radiodifusión ecuatoriana desde 1962

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán en calidad de cedido por un año

Ariel Grazziani cree en la continuidad de Gustavo Lescovich en Delfín SC y aborda prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

OEA expresa preocupación por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral

Muere Gustavo Woelke, voz icónica de la radiodifusión ecuatoriana desde 1962

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

Ariel Grazziani cree en la continuidad de Gustavo Lescovich en Delfín SC y aborda prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

OEA expresa preocupación por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral

Muere Gustavo Woelke, voz icónica de la radiodifusión ecuatoriana desde 1962

Donald Trump declara a Venezuela como aliado y anuncia control directo de petroleras en Caracas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO